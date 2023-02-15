Пьяного русского вырвало в туалете: футболист Миная рассказал о взбучке игрокам Шинника

Конфликт начался после того, как игрок Миная встал на защиту уборщицы гостиницы, к которой приставал пьяный российский футболист.

Даниил Колесник / ФК Минай

Стали известны новые подробности драки между футболистами украинского Миная и российского Шинника в турецком отеле на сборах.

По словам футболиста Миная Даниила Колесника, украинцы заселились в гостиницу в Турции 8 февраля, а уже позже заехала российская команда. Об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Игрок Миная пояснил, что конфликт начался после того, как он встал на защиту уборщицы гостиницы, к которой приставал подвыпивший российский футболист.

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"Все началось в лобби отеля, российский игрок был подвыпивший, и мы увидели, как он разговаривает с работницей гостиницы, как он вел себя. Он пошел в женскую уборную, сделал там очень грязные дела (его стошнило — ред.) и заставлял ее убирать. И меня это очень взбесило, и я ему говорю: "Давай, иди сюда, я тебе сейчас разъясню твоим языком", — рассказал нападающий.

Он также отметил, что футболист "Шинника" был там либо с тренером, либо с помощником, который тоже был подвыпивший.

"После чего мы с ним, скажем так, не только поговорили, он убежал, мы с ребятами продолжили сидеть в лобби. Позже спустились уже с ним 6-7 человек из его же команды на разборки с нами. Но сразу вмешались работники гостиницы и охрана, начали нас разнимать. Россиянин начал снова агрессивно вести себя, однако команда его забрала, они сели в лифт и потом начали выкрикивать провокационные фразы. И это ребят спровоцировало", — пояснил украинский футболист.

По его словам, именно поэтому началась потасовка. После конфликта в гостиницу приехала полиция, которая все время сопровождала украинских футболистов и дежурила в гостинице всю ночь.

"Я считаю, что таким людям, хотя их трудно назвать людьми, не место за пределами своего государства. В Интернете сейчас много информации (о драке – ред.), однако там много фейков", — добавил Колесник.

Драка футболистов Украины и РФ

Ранее сообщалось о том, что в Турции украинские футболисты ФК Минай (Закарпатье) избили российских спортсменов из ФК Шинник (Ярославль).

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в жестоких боях с русскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ривненской области − Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес"). Его некролог был опубликован на Facebook-странице местной ассоциации футбола.

Сообщается, что Каранюк с детских лет увлекался футболом. Был воспитанником ДЮСШ ривненского "Вереса". Играл в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

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