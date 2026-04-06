Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

О чем идет речь в материале:
В Киеве и части областей Украины введены экстренные отключения света для населения. Графики отключений света больше не действуют. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
"День. В Киеве — экстренные отключения", — написал он в Facebook.
Кроме того, экстренные отключения света в столице подтвердили и в ДТЭК.
"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", — указали в компании.
В Укрэнерго уточнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
После стабилизации энергосистемы их планируют заменить на прогнозируемые почасовые графики отключений.
Какими будут графики отключений света в апреле — прогноз нардепа
Как писал Главред, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявлял в эфире Ранок.LIVE, что отключения электроэнергии могут стать более длительными и жесткими.
В то же время существенное ухудшение ситуации ожидается только летом: в периоды сильной жары вечерние ограничения могут быть значительно дольше, чем сейчас.
Нардеп отмечал, что до конца марта, а также в апреле и мае отключения останутся относительно короткими, если не будет новых атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине снова вводят почасовые отключения электроэнергии для населения из-за значительного сокращения объемов импорта электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
В то же время возвращение отключений на данный момент не связано ни с российскими атаками, ни с погодными факторами, отметил бывший глава "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий.
Кроме того, 3 апреля в стране вводились дополнительные меры для стабилизации энергосистемы после недавних ударов по инфраструктуре. Об этом сообщало "Укрэнерго".
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред