Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

Юрий Берендий
6 апреля 2026, 15:23
В Киеве и части регионов Украины из-за последствий российских обстрелов ввели экстренные отключения электроэнергии вместо плановых графиков.
Почему нет света — в некоторых регионах ввели экстренные отключения

  • В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света
  • Ограничения действуют из-за последствий российских обстрелов

В Киеве и части областей Украины введены экстренные отключения света для населения. Графики отключений света больше не действуют. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"День. В Киеве — экстренные отключения", — написал он в Facebook.

Кроме того, экстренные отключения света в столице подтвердили и в ДТЭК.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", — указали в компании.

В Укрэнерго уточнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

После стабилизации энергосистемы их планируют заменить на прогнозируемые почасовые графики отключений.

Атомная генерация Украины

Какими будут графики отключений света в апреле — прогноз нардепа

Как писал Главред, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявлял в эфире Ранок.LIVE, что отключения электроэнергии могут стать более длительными и жесткими.

В то же время существенное ухудшение ситуации ожидается только летом: в периоды сильной жары вечерние ограничения могут быть значительно дольше, чем сейчас.

Нардеп отмечал, что до конца марта, а также в апреле и мае отключения останутся относительно короткими, если не будет новых атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине снова вводят почасовые отключения электроэнергии для населения из-за значительного сокращения объемов импорта электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

В то же время возвращение отключений на данный момент не связано ни с российскими атаками, ни с погодными факторами, отметил бывший глава "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий.

Кроме того, 3 апреля в стране вводились дополнительные меры для стабилизации энергосистемы после недавних ударов по инфраструктуре. Об этом сообщало "Укрэнерго".

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

