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Не только из-за стресса: почему у человека трясутся руки - главные причины

Юрий Берендий
21 января 2025, 03:07
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Дрожь рук может быть как обычной реакцией организма на стресс или усталость, так и сигналом серьезного заболевания, которое требует внимания специалиста.
Не только из-за стресса: почему у человека трясутся руки - главные причины
На что указывает тремор - что сделать, чтобы не тряслись руки / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему трясутся руки
  • На что указывает тремор
  • Что сделать, чтобы не тряслись руки

Тремор рук - это непроизвольное подергивание мышц, которое может иметь как физиологическую, так и патологическую природу. Хотя во многих случаях тремор является временным и не требует серьезного лечения, в некоторых ситуациях это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Главред выяснил, что значит, если трясутся руки.

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Чем может быть вызван тремор руки - почему рука сама по себе трясется

По словам невролога Ольги Король, физиологический тремор возникает в результате обычных реакций организма. Основные причины:

  • Холод или переохлаждение: тело реагирует на низкие температуры непроизвольным сокращением мышц.
  • Стресс и тревога: сильные эмоции могут вызвать напряжение нервной системы.
  • Истощение или недосып: недостаток сна или физическое переутомление приводят к усиленной работе нервной системы.
  • Чрезмерное потребление кофеина: стимуляция нервной системы через напитки, содержащие кофеин.

"Длительное воздействие статической нагрузки на руки также может вызывать тремор. Это часто случается, когда руки держатся в фиксированном положении длительное время", - указывает невролог в своем Instagram.

Смотрите видео о том, что значит, если трясутся руки:

Что значит, когда у человека трясутся руки - какого витамина не хватает, если трясутся руки

Патологический тремор связан с более серьезными заболеваниями. Вот самые распространенные из них:

  • Болезнь Паркинсона: ранний симптом заболевания, часто проявляющийся в покое.
  • Патологии щитовидной железы: тремор сопровождается тахикардией, повышением артериального давления и тревожностью.
  • Сахарный диабет: колебания уровня глюкозы могут вызвать тремор, который компенсируется введением инсулина или приемом пищи.
  • Алкогольная или токсическая интоксикация: длительное воздействие алкоголя или токсинов разрушает нервную систему.

"Алкогольная интоксикация разрушительно влияет на нервную систему, что проявляется эпизодами тремора", - указывает она.

Как распознать опасный тремор

Дрожь конечностей часто возникает из-за эмоционального напряжения, усталости или переохлаждения. Но если этот симптом становится постоянным, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Что делать, если дрожат руки без причины - как убрать тряску рук

Определите причину: важно понять, является ли тремор физиологическим или сигнализирует о патологии.

Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы не тряслись руки:

Чередуйте нагрузки: избегайте длительного удержания рук в статическом положении, делайте перерывы на отдых.

Обратитесь к врачу: если тремор становится постоянным или беспокоит, обратитесь к специалисту для диагностики и лечения.

"В случае подозрения на патологический тремор следует обратиться к профильному специалисту для проведения обследования и определения лечения", - отмечает Ольга Король.

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Что известно об Ольге Король

Ольга Король - врач-невролог, которая практикует в городе Каменец-Подольский. Она предоставляет консультации и лечение пациентам с различными неврологическими заболеваниями. Ольга Король активно ведет страницы в социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok, где делится советами по здоровью и информацией о неврологических заболеваниях. Она также имеет канал на YouTube, где публикует видео на медицинскую тематику.

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