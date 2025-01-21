Не только из-за стресса: почему у человека трясутся руки - главные причины

Вы узнаете:
- Почему трясутся руки
- На что указывает тремор
- Что сделать, чтобы не тряслись руки
Тремор рук - это непроизвольное подергивание мышц, которое может иметь как физиологическую, так и патологическую природу. Хотя во многих случаях тремор является временным и не требует серьезного лечения, в некоторых ситуациях это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Главред выяснил, что значит, если трясутся руки.
Чем может быть вызван тремор руки - почему рука сама по себе трясется
По словам невролога Ольги Король, физиологический тремор возникает в результате обычных реакций организма. Основные причины:
- Холод или переохлаждение: тело реагирует на низкие температуры непроизвольным сокращением мышц.
- Стресс и тревога: сильные эмоции могут вызвать напряжение нервной системы.
- Истощение или недосып: недостаток сна или физическое переутомление приводят к усиленной работе нервной системы.
- Чрезмерное потребление кофеина: стимуляция нервной системы через напитки, содержащие кофеин.
"Длительное воздействие статической нагрузки на руки также может вызывать тремор. Это часто случается, когда руки держатся в фиксированном положении длительное время", - указывает невролог в своем Instagram.
Смотрите видео о том, что значит, если трясутся руки:
Что значит, когда у человека трясутся руки - какого витамина не хватает, если трясутся руки
Патологический тремор связан с более серьезными заболеваниями. Вот самые распространенные из них:
- Болезнь Паркинсона: ранний симптом заболевания, часто проявляющийся в покое.
- Патологии щитовидной железы: тремор сопровождается тахикардией, повышением артериального давления и тревожностью.
- Сахарный диабет: колебания уровня глюкозы могут вызвать тремор, который компенсируется введением инсулина или приемом пищи.
- Алкогольная или токсическая интоксикация: длительное воздействие алкоголя или токсинов разрушает нервную систему.
"Алкогольная интоксикация разрушительно влияет на нервную систему, что проявляется эпизодами тремора", - указывает она.
Как распознать опасный тремор
Дрожь конечностей часто возникает из-за эмоционального напряжения, усталости или переохлаждения. Но если этот симптом становится постоянным, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Что делать, если дрожат руки без причины - как убрать тряску рук
Определите причину: важно понять, является ли тремор физиологическим или сигнализирует о патологии.
Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы не тряслись руки:
Чередуйте нагрузки: избегайте длительного удержания рук в статическом положении, делайте перерывы на отдых.
Обратитесь к врачу: если тремор становится постоянным или беспокоит, обратитесь к специалисту для диагностики и лечения.
"В случае подозрения на патологический тремор следует обратиться к профильному специалисту для проведения обследования и определения лечения", - отмечает Ольга Король.
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Что известно об Ольге Король
Ольга Король - врач-невролог, которая практикует в городе Каменец-Подольский. Она предоставляет консультации и лечение пациентам с различными неврологическими заболеваниями. Ольга Король активно ведет страницы в социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok, где делится советами по здоровью и информацией о неврологических заболеваниях. Она также имеет канал на YouTube, где публикует видео на медицинскую тематику.
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