В зимние месяцы забота о садовых птицах становится особенно важной, ведь они нуждаются в помощи в поиске пищи для выживания в условиях мороза.

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Эксперты призвали не кормить птиц хлебом в январе - в чем причина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Чем можно подкормить птиц зимой

Чего нельзя давать есть птицам

Как хлеб влияет на птиц

В холодные месяцы, особенно в январе, чрезвычайно важно обеспечивать садовых птиц пищей, чтобы помочь им выжить в условиях низких температур и подготовиться к весеннему гнездованию. В этот период естественные источники пищи, такие как ягоды, семена и фрукты, становятся редкими, а доступ к живым насекомым и червям затрудняется из-за мороза. Поэтому поддержка со стороны садоводов является жизненно необходимой, передает Express.

Королевское общество защиты птиц Великобритании (RSPB) советует регулярно выставлять еду и воду для птиц в течение зимы, а во время сильных морозов кормить их дважды в день.

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В это время птицам нужна высококалорийная пища, богатая жирами, чтобы поддерживать энергию и тепло. К хорошим вариантам относятся сало, ягоды, сухофрукты и тертый сыр. Однако хозяев предостерегают от использования хлеба и молока.

Молоко вредно для птиц, поскольку они не переносят лактозу. Его потребление может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, которые в некоторых случаях заканчиваются летально.

Хлеб, хотя и усваивается птицами, не обеспечивает необходимых питательных веществ и энергии, в которых они особенно нуждаются зимой. Кроме того, большой или твердый кусок хлеба может вызвать удушье у мелких птиц, а плесневелый хлеб представляет угрозу из-за токсинов, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Поэтому для поддержки птиц в зимний период следует выбирать питательные и безопасные продукты, которые помогут им оставаться активными и здоровыми.

"Не забывайте всегда обеспечивать птиц свежей водой для питья и купания. И помните - независимо от того, каких птиц вы кормите, никогда не выливайте молоко, поскольку оно может сделать их очень больными", - предупреждают эксперты из Woodland Trust.

Они подчеркивают, что кормить птиц хлебом не стоит, ведь, хотя он и дает ощущение сытости, но не обеспечивает их необходимыми питательными веществами и энергией для ежедневных потребностей.

"Это особенно плохо зимой, когда птицам нужно много качественного корма, чтобы пополнить свои энергетические запасы и согреться", - резюмируют специалисты.

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