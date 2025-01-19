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Что будет, если есть сало каждый день: названы неожиданные последствия

Юрий Берендий
19 января 2025, 17:15
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Сало, несмотря на свою калорийность, может быть частью диетического рациона, если соблюдать правила употребления и выбирать качественный и свежий продукт.
Что будет, если есть сало каждый день: названы неожиданные последствия
Что будет, если есть сало каждый день - можно ли есть сало на диете / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая калорийность сала
  • Когда лучше всего есть сало
  • Что будет, если есть сало каждый день

Сало считается традиционным украинским продуктом, который вызывает много дискуссий среди тех, кто стремится похудеть или придерживаться здорового питания. Может ли этот калорийный деликатес быть частью диетического рациона? Блогер и эксперт по вопросам похудения Екатерина Березий в своем Instagram делится своим мнением, а также добавляются комментарии других экспертов.

Сколько калорий в 100 г свиного сала - можно ли есть сало во время диеты

По словам Екатерины Березий, сало может быть частью даже диетического рациона, если придерживаться нескольких важных правил.

1. Контроль калорий

"Сало - очень калорийный продукт, калорийность которого составляет примерно 700-900 ккал на 100 граммов. Поэтому важно соблюдать дефицит калорий", - отмечает Екатерина.

Это означает, что 20-50 г сала в день могут быть допустимыми в рационе, не превышая суточную норму калорий.

2. Источник полезных жиров

Сало является источником жирных кислот, таких как омега-9, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и способствуют обмену веществ.

3. Время употребления - можно ли есть сало на ночь

Эксперт рекомендует есть сало в первой половине дня:

"Жиры обеспечивают длительное ощущение сытости, что помогает избегать перекусов".

Можно ли есть сало ежедневно

Эксперты проекта "Yvonika" в видео на YouTube соглашаются, что сало можно употреблять ежедневно, но с определенными ограничениями.

"Средняя норма употребления составляет 30-40 г в день. Однако людям с больными почками, серьезными проблемами с печенью, а также тем, кто имеет панкреатит или холецистит, сало категорически запрещено", - говорится в видео.

Для тех, кто борется с лишним весом, эксперты советуют проконсультироваться с диетологом, чтобы определить возможность включения сала в рацион.

Смотрите видео о том, сколько можно съесть сала в день:

Чем полезно сало

эксперт диетолог врач София Шпак в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала о полезных свойствах сала.

"Сало, особенно свежее, содержит омега-9 жирную кислоту, которая обладает противовоспалительными свойствами. Если свинья выращена на растительном питании, в сале также может быть омега-3, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала она.

Смотрите видео о том, почему полезно есть сало:

Также, по его словам, сало способствует выведению токсинов и радионуклидов из организма.

Как выбрать качественное сало

Журналист Константин Грубич советует обращать внимание на такие критерии:

  • Плотность: сало должно быть плотным, без мягкости.
  • Цвет: никаких пятен или признаков порчи.
  • Свежесть.

"Настоящее качественное сало поможет не только разнообразить рацион, но и положительно повлиять на здоровье, если употреблять его правильно", - подчеркивает Грубич.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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