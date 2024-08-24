Как замариновать сало: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

Сало давно и по праву завоевало почетное место в меню большинства украинцев, а некоторые отдают ему предпочтение буквально каждый день. Это и не удивительно, ведь кроме отменных вкусовых качеств, сало славиться своими полезными свойствами.
Известно множество рецептов маринования сала перед его употреблением, при этом каждый выбирает тот метод, который ему больше всего по душе. А для того, чтобы в итоге получить вкусный и полезный продукт, стоит придерживаться определенного порядка действий.
- Как правильно замариновать сало
- Сколько по времени маринуется сало
- Что такое сало?
- Как сделать, чтобы сало стало мягким
- Как сохранить сало на длительный срок
Как правильно замариновать сало
Для правильного маринования сала вам понадобиться соль, перец и пряности.
Порядок действий:
- возьмите кусок сала и тщательно очистите его от мелких загрязнений;
- затем натрите сало смесью соли и свежемолотого черного перца;
- после этого обложите сало чесноком и укропом и спрячьте в контейнер с солью;
- спрячьте контейнер с засоленным салом в холодильник (температура должна быть от +5 до +7 градусов);
- после засолки достаньте сало и очистите его от соли и специй.
Сколько по времени маринуется сало
Время маринования сала зависит от качества и свежести продукта, однако есть несколько стандартных правил. Если вы маринуете сало при комнатной температуре, после трех дней плотно закройте крышку и поставьте банку в холодильник еще на 3–5 дней. Затем следует извлечь сало из контейнера, обсушить и натереть специями. В качестве ингредиентов используйте красный молотый перец, тмин и паприку.
Что такое сало?
Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".
Как сделать, чтобы сало стало мягким
Если сало отличается особой твердостью и его нелегко разжевать, есть простой и действенный способ, как размягчить продукт.
Порядок действий:
- жесткий кусок сала опустите в кипящую воду минут (на пять-десять минут);
- в кастрюлю с водой можно добавить луковую шелуху, чеснок, а также специи;
- в итоге вы получите сало горячего засола и размягчите даже самый твердый кусок.
Как сохранить сало на длительный срок
Срок хранения сала зависит от его возраста, а также правильности приготовления, однако не следует употреблять в пищу продукт, на котором появились характерные желтые пятна, а также неприятный запах. Лучше хранить сало в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Если вы поместили сало в рассол, тогда срок хранения может возрасти до нескольких месяцев.
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