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Как замариновать сало: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

Алексей Тесля
24 августа 2024, 10:56
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Время маринования сала зависит от качества и свежести продукта - самые важные правила.
сало
/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Сало давно и по праву завоевало почетное место в меню большинства украинцев, а некоторые отдают ему предпочтение буквально каждый день. Это и не удивительно, ведь кроме отменных вкусовых качеств, сало славиться своими полезными свойствами.

Известно множество рецептов маринования сала перед его употреблением, при этом каждый выбирает тот метод, который ему больше всего по душе. А для того, чтобы в итоге получить вкусный и полезный продукт, стоит придерживаться определенного порядка действий.

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Как правильно замариновать сало

Для правильного маринования сала вам понадобиться соль, перец и пряности.

Порядок действий:

  • возьмите кусок сала и тщательно очистите его от мелких загрязнений;
  • затем натрите сало смесью соли и свежемолотого черного перца;
  • после этого обложите сало чесноком и укропом и спрячьте в контейнер с солью;
  • спрячьте контейнер с засоленным салом в холодильник (температура должна быть от +5 до +7 градусов);
  • после засолки достаньте сало и очистите его от соли и специй.

Сколько по времени маринуется сало

Время маринования сала зависит от качества и свежести продукта, однако есть несколько стандартных правил. Если вы маринуете сало при комнатной температуре, после трех дней плотно закройте крышку и поставьте банку в холодильник еще на 3–5 дней. Затем следует извлечь сало из контейнера, обсушить и натереть специями. В качестве ингредиентов используйте красный молотый перец, тмин и паприку.

Что такое сало?

Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".

Как сделать, чтобы сало стало мягким

Если сало отличается особой твердостью и его нелегко разжевать, есть простой и действенный способ, как размягчить продукт.

Порядок действий:

  • жесткий кусок сала опустите в кипящую воду минут (на пять-десять минут);
  • в кастрюлю с водой можно добавить луковую шелуху, чеснок, а также специи;
  • в итоге вы получите сало горячего засола и размягчите даже самый твердый кусок.

Как сохранить сало на длительный срок

Срок хранения сала зависит от его возраста, а также правильности приготовления, однако не следует употреблять в пищу продукт, на котором появились характерные желтые пятна, а также неприятный запах. Лучше хранить сало в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Если вы поместили сало в рассол, тогда срок хранения может возрасти до нескольких месяцев.

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