Тремор и боли: невролог оценила болезненные симптомы Путина и назвала его диагноз

Владимир Путин / Reuters

Здоровье президента РФ Владимира Путина за последние несколько месяцев ухудшилось, заявила врач-невролог Александра Щебет.

Такой вывод она сделала в интервью НВ на основе анализа фото и видео материалов с участием главы страны-агрессора.

Медик не исключила, что с Путиным активно занимаются и ему проводят адекватную реабилитацию.

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"Впрочем видно, что у российского диктатора есть определенная неловкость движений, он снова сидит в той же вынужденной позе, склонившись на одну сторону, преимущественно на правую. А это, во-первых, может свидетельствовать о том, что у него устойчивая продолжительная боль и он должен сидеть, склонившись на одну сторону, потому что ровно сидеть больно. И во-вторых, есть какие-то проблемы с мышечным тонусом, заставляющим его сидеть в такой позе и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей", - пояснила собеседница.

Вместе с тем она не исключила, что у президента РФ могут наблюдаться определенные проявления болезни Паркинсона.

"Напомню, один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя. Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать", - добавила Щебет.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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