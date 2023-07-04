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Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФ

Алексей Тесля
4 июля 2023, 21:43 обновлено 4 июля, 21:47
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В антипутинскую коалицию могут объединится несколько силовых структур РФ, не исключил Николай Маломуж.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Николай Маломуж спрогнозировал политическое будущее Владимира Путина / сайт Кремля, Главред

В результате успехов ВСУ на поле боя в РФ могут объединиться против диктатора Владимира Путина ряд генералов ФСБ и Минобороны, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Это может быть как переворот в центре Москвы, так и формирование политических сил и вооруженных формирований, которые будут в коммуникации с теми или с другими лидерами. Здесь может быть симбиоз военных, спецслужб и политиков типа Собянина, мэра Москвы, который, как мы знаем, был главой администрации Путина. Это может быть Кириенко, Мишустин, который многих устраивает, но является подставной фигурой, потому что силовики будут вести этот процесс и с ними будут договариваться", — не исключил он в интервью Главреду.

Собеседник не исключил вероятность создания различных форматов антипутинской коалиции, однако создать реальную антиправительственную военную силу в РФ будет очень сложно.

"Да, это может быть заговор, в котором могут принять участие и Пригожин, который может подъехать на каком-то из этапов, и Гиркин подтянется, и чеченцы где-то будут включены в формат таких сил, потому что имеют боевые структуры", — отметил он.

В то же время генерал армии считает, что если объединятся несколько силовых структур, например, ФСБ, ГРУ Генштаба РФ, или спецназ антитеррора, они могут стать намного эффективнее вагнеровцев.

"Поэтому с ними будет очень сложно что-либо сделать. Если они станут под знамя какого-то командующего, они будут непобедимы. И самое главное - они контролируют Путина, его окружение, все офисы, а это — ближайший доступ. Ибо в данной ситуации возможны различные сценарии — это могут быть Патрушев вместе с Бортниковым, возможно Шойгу с другими участниками, может подключиться Золотов, предав лично Путина", — добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа Главреду:

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", — отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

Больше новостей:

Владимир Путин Николай Маломуж ЧВК Вагнер
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