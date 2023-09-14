Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального эксперта

В Украине уволили государственного эксперта Министерства образования Андрея Василенко, который возмутил общественность своими внезапными антиукраинскими высказываниями. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.
Он акцентировал внимание на том, что указ об увольнении Василенко уже подписан и с пятницы, 15 сентября, он больше не будет занимать никакую должность в министерстве.
"Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне", - написал министр.
Лисовой выразил свое возмущений и заявил, что ни один человек, который сомневается в независимости Украины, не имеет права занимать государственные должности.
Почему уволили Василенко
29 августа госэксперт Министерства образования и науки Украины Андрей Василенко на своей странице в Facebook выдал странное заявление в посте. Он цинично поставил под сомнение желание украинцев выйти из СССР в начале 1990-х годов.
По его мнению, СССР был "развален зря", а все было сделано "за деньги". Кроме того, по его мнению, "советская оккупация — это лучшее, что могло произойти с Литвой".
Это очень возмутило украинцев, после чего ведомство начало дисциплинарное производство в отношении эксперта.
Перестановки в Кабмине
На днях первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что в первую неделю сентября в Министерстве обороны Украины сменят главу - место Алексея Резникова займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию.
20 июля министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку.
27 июля парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко.
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