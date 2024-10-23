У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

На полях форума БРИКС война РФ против Украины уже обсуждалась.

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Кремль считает "полезной" так называемую инициативу КНР и Бразилии по завершению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы:

Россия поддерживает инициативу Китая и Бразилии

Кремль считает "полезным" план КНР и Бразилии

Страна-оккупант Россия считает "полезной" так называемую мирную инициативу Китая и Бразилии, которую две страны "предложили" в качестве механизма завершения войны в Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков

В интервью пропагандистам Известия он рассказал о том, что во время двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани китайско-бразильская "инициатива" уже обсуждалась.

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Однако не все страны участвовали в "дискуссии". Некоторые гости обговаривали "инициативу" в рамах двусторонних встреч с Путиным.

Сам Путин обсуждал "предложение" с лидерами КНР и Бразилии – Си Цзиньпином и Лулой да Сильвой.

"Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине и считает ее полезной", - подчеркнул Юрий Ушаков.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

"Мирный план" Китая и Бразилии – что о нем известно:

В мае Китай и Бразилия показали свой "план" для завершения войны в Украине. Они предложили провести мирную конференцию, чтобы на ней присутствовали как представители Киева, так и делегаты Москвы. Пекин и Рио-де-Жанейро "согласовали" так называемый документ из 6 пунктов "для урегулирования украинского кризиса". Осуждения преступлений российских оккупантов и их вывода из Украины в "документе" нет.

В конце сентября президент Владимир Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии. По словам Зеленского, подобный "инициативы" играют на руку Путину, предполагают заморозку войны, и лишены всяческого смысла.

"План" Китая и Бразилии поддержали в Швейцарии. В ответ официальный Киев выразил разочарование позицией Берна, ведь швейцарцы помогли Украине провести первый Саммит мира, а после поддержали китайско-бразильскую "инициативу", в которой нет упоминания о территориальной целостности Украины.

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