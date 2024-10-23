Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

Изменения позволят отслеживать, когда и какой диагноз вносит врач.

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Остановка деятельности МСЭК / коллаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.liashko

Ключевые тезисы министра здравоохранения:

Приостановление работы МСЭК с января 2025 года

Передача функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы

Отказ от понятия медико-социальной экспертизы

Медико-социальные экспертные комиссии с 1 января 2025 года приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица. Их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает Укринформ.

"Мы делаем все, чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование. (Их, - ред.) функции мы передаем в кластерные и сверхкластерные больницы", - сказал глава Минздрава. видео дня

По его словам, кластерные и надкластерные больницы - это результат госпитального планирования, которое провел Минздрав. Эти учреждения "обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи".

Он подчеркнул, что таким образом Минздрав решает 4 глобальные проблемы, в частности кадровую. Ведь все кластерные и надкластерные больницы подключены к Электронной системе здравоохранения, поэтому все решения об установлении инвалидности будут приниматься на основе данных, которые записаны в Электронной системе здравоохранения. Это позволит отслеживать, когда и какой диагноз вносит врач, какие исследования и когда проводились.

"В случае проведения расследования, если будет обжалование по уголовным делам, например, мы четко будем видеть вертикаль: кто, где, на каких этапах допускал ошибку. Плюс, как показательна практика цифровизации ВВК призывников, мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы и работать на опережение, чтобы не было никаких злоупотреблений", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что решается вопрос безбарьерности, потому что все больницы, которые работают с НСЗУ, получили соответствующий сертификат о доступности для лиц с инвалидностью. Кроме того, решается вопрос зарплат.

"С больницами с 2025 года мы запускаем отдельную бюджетную программу, которая будет вне Программы медгарантий, но будет администрироваться НСЗУ, и будет приходить оплата за работу по проведению экспертизы. От количества таких экспертиз полностью будет зависеть оплата, от нагрузки. Это один из первых этапов, который мы завершим до 1 января 2025 года", - сказал министр.

Известно и то, что Минздрав планирует отказаться от понятия медико-социальной экспертизы.

"Медики, которые провели определенное лечение, реабилитацию, оценивают потребности человека по трудоспособности. В дальнейшем через международную классификацию функционирования, которая уже стала национальным классификатором, подключаются и другие стороны. В частности, это Минсоцполитики, которое смотрит, какие функции человек потерял и какие компенсаторы можно предложить", - заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что дальше подключается Минэкономики в случае, если человек после потери функциональности не может выполнять ту работу, которую выполнял до этого.

"Наконец, к процессу подключится Минобразования, если потребуется предложить человеку переобучение из-за потери определенных функций. Это позволит нам в конечном этапе предлагать не дополнительные выплаты, а компенсаторы, которые позволят вернуть человека в социум, быть социально и экономически активным", - подытожил Ляшко.

Кто такой Виктор Ляшко? Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.

Скандал с МСЭК - что известно

Напомним, 4 октября, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Позже выяснилось, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК - Татьяна Крупа.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что в 2024 году по материалам СБУ были выдвинуты подозрения 64 должностным лицам МСЭК, из них 9 человек уже получили приговоры. Кроме того, по инициативе СБУ было аннулировано 4106 выводов об инвалидности, которые были выданы на основе поддельных документов.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

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