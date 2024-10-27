Новое "дно" для ООН: Гуттериш похвалил Путина за БРИКС

Ранее Зеленский завуалированно назвал Гутерриша "функционером" из ООН.

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Гутерриш продолжил позориться в России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

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Гутерриш считает, что БРИКС решает глобальные проблемы мира

Генсек ООН общался с кремлевскими пропагандистами

Генсек ООН Антониу Гутерриш похвалил организацию и проведение саммита БРИКС в Казани. Примечательно, что своим мнением политик поделился в комментарии пропагандисту Зарубину.

Зарубин в кулуарах саммита поинтересовался у Гуттериша, какова его оценка путинской встречи. На что генсек ООН выдал череду похвал в сторону Кремля и Путина.

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Гутерриш уверен, что российское руководство через БРИКС сможет решить "глобальные проблемы в мире".

"Мне довелось посетить Казанский Кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", — высказался генеральный секретарь.

Гутерриш похвалил БРИКС - смотрите видео:

Антониу Гутерриш в России - последние новости

Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

БРИКС / Инфографика: Главред

Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.

Уже на второй день поездки Гутерриш выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру - все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутеррешу в том же стиле.

Президент Владимир Зеленский завуалированно назвал генсека ООН "функционером", который "поддался соблазнам" Казани, вероятно, имея в виду то самое скандальное поедание секретарем каравая россиян.

Что такое БРИКС БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.

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