Новое "дно" для ООН: Гуттериш похвалил Путина за БРИКС

Главное:
- Гутерриш считает, что БРИКС решает глобальные проблемы мира
- Генсек ООН общался с кремлевскими пропагандистами
Генсек ООН Антониу Гутерриш похвалил организацию и проведение саммита БРИКС в Казани. Примечательно, что своим мнением политик поделился в комментарии пропагандисту Зарубину.
Зарубин в кулуарах саммита поинтересовался у Гуттериша, какова его оценка путинской встречи. На что генсек ООН выдал череду похвал в сторону Кремля и Путина.
Гутерриш уверен, что российское руководство через БРИКС сможет решить "глобальные проблемы в мире".
"Мне довелось посетить Казанский Кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", — высказался генеральный секретарь.
Гутерриш похвалил БРИКС - смотрите видео:
Антониу Гутерриш в России - последние новости
Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.
Уже на второй день поездки Гутерриш выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру - все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутеррешу в том же стиле.
Президент Владимир Зеленский завуалированно назвал генсека ООН "функционером", который "поддался соблазнам" Казани, вероятно, имея в виду то самое скандальное поедание секретарем каравая россиян.
Что такое БРИКС
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.
С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.
В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.
В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.
Вас также могут заинтересовать новости:
- КНДР "прикрутит краник": союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж
- Начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО: ответ руководителя ОП
- "Угроза катастрофы": РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПД
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред