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Появилась реакция Зеленского на поедание генсеком ООН российского каравая

Яна Ставская
24 октября 2024, 20:55
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Президент высказался о генсеке ООН намеками.
Появилась реакция Зеленского на поедание генсеком ООН российского каравая
Гутерриш прибыл в Россию, но отклонил приглашение посетить Украину / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Главное:

  • Украина дорабатывает Формулу мира
  • Зеленский назвал Гутерреша "функционером"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на приезд на саммит БРИКС генсека ООН Антониу Гутерреша и скандальное поедание им российского коровая.

В вечернем видеообращении 24 октября Зеленский вспомнил об уставе ООН в контексте Формулы мира, которую, по его словам, в ОП еще дорабатывают.

видео дня

Отметил глава государства и визит Гутерреша в Россию. Генсека ООН он завуалированно назвал "функционером", который "поддался соблазнам" Казани, вероятно, имея в виду то самое скандальное поедание секретарем каравая россиян.

"Это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение", - высказался Зеленский.

Антониу Гутерриш в России - последние новости

Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

БРИКС Инфографика
БРИКС - что известно / Инфографика: Главред

Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.

Уже на второй день поездки Гутерриш выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру - все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутеррешу в том же стиле.

Что такое БРИКС

БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, China, South Africa) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Кроме саммитов, встречи происходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.

В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.

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