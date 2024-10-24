Появилась реакция Зеленского на поедание генсеком ООН российского каравая

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- Украина дорабатывает Формулу мира
- Зеленский назвал Гутерреша "функционером"
Президент Владимир Зеленский отреагировал на приезд на саммит БРИКС генсека ООН Антониу Гутерреша и скандальное поедание им российского коровая.
В вечернем видеообращении 24 октября Зеленский вспомнил об уставе ООН в контексте Формулы мира, которую, по его словам, в ОП еще дорабатывают.
Отметил глава государства и визит Гутерреша в Россию. Генсека ООН он завуалированно назвал "функционером", который "поддался соблазнам" Казани, вероятно, имея в виду то самое скандальное поедание секретарем каравая россиян.
"Это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение", - высказался Зеленский.
Антониу Гутерриш в России - последние новости
Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.
Уже на второй день поездки Гутерриш выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру - все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутеррешу в том же стиле.
Что такое БРИКС
БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, China, South Africa) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.
С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Кроме саммитов, встречи происходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.
В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды.
В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.
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