"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв Путину

Главное:
- Гутерриш принял участие в заседании БРИКС
- Путин пообещал координировать действия БРИКС с ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Москву 24 октября выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру — все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутерришу в том же стиле.
"Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что все мы должны жить, как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки", — выдал Путин.видео дня
Затем он добавил, что якобы целью БРИКС является "создание механизмов взаимодействия и благоприятной атмосферы в общем доме".
По словам Путина, Россия будет это делать в тесной координации с ООН.
Все это время Гутерриш терпеливо кивал, сидя в наушниках, а Путин улыбался.
Позор Гутерриша на БРИКС - смотрите видео:
Саммит БРИКС в России - что еще выдал генсек ООН
Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.
По сообщению российских источников у Антониу Гутерреша встреча с Путиным запланирована на последний день саммита БРИКС, 24 октября.
Что такое Совет безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.
Переговоры с РФ - что известно о саммите БРИКС
В эти дни в Казани проходит саммит стран-членов российской БРИКС. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия, вероятно, попытается использовать этот саммит для укрепления своих военных возможностей для войны против Украины.
В МИД Украины отметили, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.
Это подтверждают и западные аналитики, так как страна-агрессор не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, к которой стремится Кремль, в том числе Китая.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC
- Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие
- Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред