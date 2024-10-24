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"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв Путину

Яна Ставская
24 октября 2024, 16:43
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Путин не скрывал, что ему нравятся "беззубые" заявления Гутерриша.
Гутерриш принял участие в саммите БРИКС/ Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео ТАСС

Главное:

  • Гутерриш принял участие в заседании БРИКС
  • Путин пообещал координировать действия БРИКС с ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Москву 24 октября выдал странное размытое сравнение, призвав Россию и Украину к миру — все должны жить, как большая семья. Российский диктатор Владимир Путин сравнение поддержал, ответив Гутерришу в том же стиле.

"Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что все мы должны жить, как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки", — выдал Путин.

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Затем он добавил, что якобы целью БРИКС является "создание механизмов взаимодействия и благоприятной атмосферы в общем доме".

По словам Путина, Россия будет это делать в тесной координации с ООН.

Все это время Гутерриш терпеливо кивал, сидя в наушниках, а Путин улыбался.

Позор Гутерриша на БРИКС - смотрите видео:

Саммит БРИКС в России - что еще выдал генсек ООН

Как писал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.

По сообщению российских источников у Антониу Гутерреша встреча с Путиным запланирована на последний день саммита БРИКС, 24 октября.

Что такое Совет безопасности ООН

Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

Переговоры с РФ - что известно о саммите БРИКС

В эти дни в Казани проходит саммит стран-членов российской БРИКС. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия, вероятно, попытается использовать этот саммит для укрепления своих военных возможностей для войны против Украины.

В МИД Украины отметили, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

Это подтверждают и западные аналитики, так как страна-агрессор не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, к которой стремится Кремль, в том числе Китая.

БРИКС Инфографика
БРИКС / Инфографика: Главред

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