Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш лично выступал перед российским диктатором Путиным.

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Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем идет речь:

Почему Зеленский отказал генсеку ООН в визите

Что говорил Антониу Гуттериш перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в визите в Украину генсеку ООН Антониу Гутерришу. Такое решение он принял из-за участия в саммите БРИКС в РФ. Об этом сообщает AFP. Издание РБК-Украина отмечает, что эту информацию подтвердили в Офисе президента.

Известно, что Гутерриш выступил перед российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал к "справедливому миру" в Украине. Участие генсека ООН вызвало гнев в Киеве из-за того, ведь это крупнейшее мероприятие в РФ с момента вторжения в Украину.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", - сообщает источник в администрации президента. видео дня

Реакция Украины на саммит БРИКС - последние новости

Как сообщал Главред, Министерство иностранных дел Украины заявило, что декларация БРИКС свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

В МИД Украины также заявили, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

Кто входит в БРИКС / Инфографика: Главред

Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что во время саммита БРИКС страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине.

Что такое БРИКС БРИКС (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Кроме саммитов, встречи происходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды. В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.

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