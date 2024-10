Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW

Главные тезисы из отчета ISW:

Российский диктатор Владимир Путин не смог опровергнуть присутствие северокорейских военных в РФ на фоне официальных сообщений Украины и Запада о том, что первые солдаты КНДР уже в Курской области. Параллельно он потерпел неудачу в попытке представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки его страны. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские военные провели несколько недель, координируя свои действия с северокорейскими подразделениями. В частности, КНДР перебросила в Россию около 12 000 своих военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов.

Когда же на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани Путина спросили о недавно опубликованных южнокорейских спутниковых снимках, на которых показаны войска КНДР в РФ, тот иронично ответил, что "фотографии - это серьезная вещь" и они "что-то отражают".

На фоне этого Кремлю не удалось подать саммит БРИКС как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для своей внутренней аудитории.

Аналитики сообщают, что российское оппозиционное издание Meduza 24 октября написало, что рассмотрело руководство власти для государственных росСМИ и пропагандистов с указаниями о том, как освещать мероприятие в Казани. Документ выделяет три темы, которые кратко звучат так: Путин является "неофициальным лидером мирового большинства", западные элиты "паникуют", и на Западе в целом "преобладает тревога".

Кроме того, Кремль приказал СМИ сообщить, что саммит БРИКС "привлек внимание всего мира" и доказывает, что "попытки изолировать" Россию после полномасштабного вторжения в Украину "провалились".

Также пропагандисты должны рассказывать, как Путин устанавливает "стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением" в отличие от предполагаемых "скоростных союзов" Запада.

В то же время, российский инсайдерский источник утверждал, что связанные с администрацией Путина люди распространяют тему того, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России в отношении ее войны против Украины, заставляя Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то "серьезного международного объединения".

"Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС тоже продемонстрировало, что Россия не обеспечила себе международную поддержку и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль", - подытожили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.