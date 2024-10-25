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Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW

Мария Николишин
25 октября 2024, 08:27
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Россия не обеспечила себе международную поддержку.
Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW
Саммит БРИКС / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Главные тезисы из отчета ISW:

  • Путин не опроверг присутствие войск КНДР в России
  • Кремль предоставил росСМИ "методичку" для освещения событий на саммите
  • На саммите БРИКС не поддержали РФ

Российский диктатор Владимир Путин не смог опровергнуть присутствие северокорейских военных в РФ на фоне официальных сообщений Украины и Запада о том, что первые солдаты КНДР уже в Курской области. Параллельно он потерпел неудачу в попытке представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки его страны. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские военные провели несколько недель, координируя свои действия с северокорейскими подразделениями. В частности, КНДР перебросила в Россию около 12 000 своих военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов.

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Когда же на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани Путина спросили о недавно опубликованных южнокорейских спутниковых снимках, на которых показаны войска КНДР в РФ, тот иронично ответил, что "фотографии - это серьезная вещь" и они "что-то отражают".

"Путин повторил статью о взаимной обороне в российско-северокорейском соглашении о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, объявленном в июне 2024 года и официально ратифицированном госдумой РФ", - говорится в сводке ISW.

На фоне этого Кремлю не удалось подать саммит БРИКС как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для своей внутренней аудитории.

Аналитики сообщают, что российское оппозиционное издание Meduza 24 октября написало, что рассмотрело руководство власти для государственных росСМИ и пропагандистов с указаниями о том, как освещать мероприятие в Казани. Документ выделяет три темы, которые кратко звучат так: Путин является "неофициальным лидером мирового большинства", западные элиты "паникуют", и на Западе в целом "преобладает тревога".

Кроме того, Кремль приказал СМИ сообщить, что саммит БРИКС "привлек внимание всего мира" и доказывает, что "попытки изолировать" Россию после полномасштабного вторжения в Украину "провалились".

Также пропагандисты должны рассказывать, как Путин устанавливает "стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением" в отличие от предполагаемых "скоростных союзов" Запада.

В то же время, российский инсайдерский источник утверждал, что связанные с администрацией Путина люди распространяют тему того, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России в отношении ее войны против Украины, заставляя Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то "серьезного международного объединения".

"Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС тоже продемонстрировало, что Россия не обеспечила себе международную поддержку и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль", - подытожили в ISW.

Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW
БРИКС / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Саммит БРИКС - что известно

Напомним, сообщалось, что во время саммита БРИКС страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине.

Однако, Россия не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, к которой стремится Кремль. Так аналитики Института изучения войны прокомментировали принятие Казанской декларации на саммите БРИКС.

В Министерстве иностранных дел Украины также заявили, что попытки России навязать на саммите БРИКС идею о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга относительно ее агрессии против Украины снова провалились.

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новости России БРИКС Владимир Путин Институт изучения войны войска КНДР в Украине
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