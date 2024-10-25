Угроза Трампа ударить по Москве: Путин отреагировал на заявление

Путин решил сделать вид, что такого заявления и вовсе не было.

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Такого разговора с Трампом не припомню - Путин / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Ключевые тезисы Путина:

Глава Кремля не помнит угроз Трампа

России угрожать бессмысленно

Путин "похвалил" Трампа за желание закончить войну быстро

Глава Кремля Владимир Путин "не помнит" угрозы Дональда Трампа, который в бытность своего пребывания в Белом доме на посту президента заявил, что ударит по Москве, если Путин вторгнется в Украину.

В ходе пресс-конференции по итогам БРИКС Путин сказал о том, что не может вспомнить такого разговора с Трампом, а угрожать агрессору России, мол, бессмысленно.

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"Можно ли угрожать (России)? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню", - добавил Путин.

При этом кремлевский руководитель решил "похвалить" Трампа, который ранее заявил о готовности "сделать все" для завершения войны РФ против Украины.

"Мне кажется, что он говорил это искренне", - подчеркнул Владимир Путин.

Что такое БРИКС БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. В основном двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. В начале 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, после этого объединение часто стали называть БРИКС+.

Кратко о президентских выборах в США / Инфографика: Главред

Возможное президентство Трампа – чего ждать:

Россия надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны, написали в The Wall Street Journal. Американский полковник в отставке Джон Нагл считает, что Трамп попытается быстро добиться мирного соглашения между Украиной и РФ. Однако Путин дал понять: ему нужна капитуляция Киева.

В случае президентства Трамп примет ряд решений, которые невыгодных России, сказал Главреду политический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, Трамп может стать более решительным президентом, чем Харрис.

Президент Владимир Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине. Как полагает глава государства, оба кандидата не будут ждать января и начнут принимать решения еще до своей официальной инаугурации.

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