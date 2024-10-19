"Готовы по Ирану влупить": Загородний оценил, чего ждать от президентства Трампа

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил, как будут действовать в отношении страны-агрессора России Камала Харрис и Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в США.
По мнению Загороднего, есть риск того, что действия кандидата от Демократической партии Харрис будут вялыми и нерешительными.
"Есть такие риски, к сожалению. Потому что вообще непонятно, что у неё в голове, какова её позиция", - сказал Загородний в интервью Главреду.
Что касается республиканца Трампа, то с ним больше определенности.
"Ребята уже готовы по Ирану влупить. Уже известно точно, что Трамп сделает, став президентом. Во-первых, снимет все ограничения на нефтегазовую промышленность США и Канада, то есть после этого нефть и газ России и Ирана станут не так нужны на внешнем рынке. Это обрушит цены на нефть и газ, что крайне невыгодно России. Во-вторых, будет рвать Китай", - считает Загородний.
Эксперт напомнил, что у России уже есть большие проблемы.
"Обратите внимание, россияне вдруг заговорили о том, что у них засуха, и они не могут засеяться. У них проблемы с нефтепродуктами и удобрениями, и далеко не факт, что в следующем году они смогут нормально засеяться. А всё потому что удары по НПЗ привели к вполне конкретным результатам", - сказал Загородний.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Выборы в США - последние новости
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в нынешней президентской гонке выступают бывший президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
В сентябре в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
Как сообщал Главред, согласно результатам опроса, опубликованным The Hill, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах.
Недавние заявления Трампа об Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. В частности, он обвинил Зеленского в том, что он якобы "позволил начаться войне".
"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.
Дональд Трамп также подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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