Путин разразился первым заявлением о военных КНДР в России

Глава Кремля Владимир Путин не стал отрицать появления военных Северной Кореи в стране-агрессоре России.

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Путин "оправдался" за появление войск КНДР в России / Коллаж: Главред, фото: KSNA, скриншот YouTube

Ключевые тезисы Путина:

РФ и КНДР подписали договор о широком военном сотрудничестве

Сотрудничество РФ и КНДР – ответ Украине и Западу

РФ и КНДР будут решать, что делать с северокорейскими военными

Руководитель РФ Владимир Путин разразился оправдательной тирадой по поводу появления в его стране военных КНДР. Он выдвинул ряд непонятных обвинений в адрес Запада и Украины и нервно добавил, что вопрос северокорейских военных – это, мол, дело Москвы и Пхеньяна.

Как сообщает BBC, на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию и их потенциальную переброску на войну в Украину.

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Оправдания Путина

"Что они здесь делают? Не является ли это серьезной эскалацией конфликта?" – прямо спросил у Путина журналист NBC.

В ответ Путин начал оправдываться и обвинил Украину в якобы госперевороте в 2014, а также страны Запада, которые, мол, посмели обучать ВСУ и поставлять оружие армии для защиты от военной агрессии России.

"Если есть снимки, значит, они что-то отображают... Не действия России привели к эскалации", - сказал президент страны, которая беспричинно напала на Украину в 2014 и 2022 году.

"Это уже наше дело"

Далее Путин напомнил, что на днях Госдума РФ ратифицировала соглашение Москвы и Пхеньяна о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", а договор предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.

"Там есть статья 4", - сказал Путин, правда, не объяснив, что на Россию-то никто и не нападал.

Кратко об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Далее Путин добавил, что Москва и Пхеньян, дескать, сами будут решать, как действовать в дальнейшем. Деталей об отправке военных КНДР в Россию он не привел.

"Что и как мы будем делать, это уже наша дело… Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - подчеркнул Владимир Путин.

Военные КНДР в России – свежие новости по теме:

КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отправились воевать, в том числе, и 500 северокорейских офицеров, среди которых – 3 генерала.

В США заявили о необходимости "военных действий", если войска КНДР войдут в Украину. Администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что такой шаг – пересечение американских красных линий, отметил глава Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер.

Отправка войск КНДР в Украину может привести к Третьей мировой, написали журналисты The Telegraph. Авторы материала предположили, что вслед за этим другие страны могут отправить свои военные силы в Украину. К примеру, в Британии и Франции подобный сценарий уже допускали.

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