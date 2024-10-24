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Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

Марина Фурман
24 октября 2024, 19:51
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Война в Украине может перерасти в более масштабное противостояние из-за отправки военных КНДР на помощь РФ.
Войска КНДР, ВСУ
Появление северокорейских военных на территории РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Отправка северокорейских военных на территорию РФ может привести к Третьей мировой войне. Об этом пишет The Telegraph.

СМИ напомнило о том, что КНДР предварительно может отправить на помощь России в войне против Украины около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "является последним и самым страшным напоминанием" о том, что война идет не только между Россией и Украиной.

Поэтому вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности.

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"Теперь это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и - в меньшей степени - Китае понимают ставки. Менее очевидно, что союзники Украины в НАТО понимают это", - говорится в материале издания.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме того, отправка военных - это не первая поддержка России со стороны КНДР. Ранее Северная Корея передала стране-агрессору артиллерийские боеприпасы, баллистические ракеты, противотанковые ракетные комплексы.

Однако, отправляя военных, Пхеньян помогает России преодолеть одну из самых острых проблем - нехватку человеческих ресурсов. Журналист издания отметил, что после отправки 11 тысяч солдат КНДР может продолжить эту практику и прислать еще больше северокорейцев.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Войска КНДР на территории РФ - что известно

В октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно последним оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины.

Также в Пентагоне подтвердили, что войска Северной Кореи уже находятся в России. Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что США изучают цель их пребывания.

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