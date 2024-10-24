Поковырялся в носу и рассматривает козявку: Лавров и Путин опозорились на саммите

Российский диктатор не смог назвать имя президента Турции.

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Путин и Лавров опозорились на саммите БРИКС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Казани состоялся саммит БРИКС, на котором лично присутствовал российский диктатор Владимир Путин. Он внезапно опозорился на весь мир. Видео уже разлетелось в Сети.

"Директор" России, который так защищает русский язык, не смог выговорить всем известное имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он несколько раз попытался сказать и получилось лишь с третьей попытки.

Смотрите видео о том, как опозорился Путин на саммите БРИКС:

Путин опозорился на саммите БРИКС / фото: скриншот

Отличился и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он опозорился еще сильнее Путина. Лавров, "с интересом" слушая своего начальника Путина, внезапно засунул палец в нос и начал в нем ковыряться. После этого он вытащил палец и начал рассматривать козявки, сидя прямо за диктатором.

видео дня

После этого произошел еще один курьезный случай, когда Лавров был недоволен проходящим мимо человеком. Он заматерился прямо в микрофон и обозвал человека.

Смотрите видео с позором Сергея Лаврова на саммите БРИКС:

Лавров опозорился на саммите БРИКС / фото: скриншот

Как на саммит БРИКС отреагировали в Украине

Министерство иностранных дел Украины заявило, что декларация БРИКС свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

В МИД Украины также заявили, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что во время саммита БРИКС страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине.

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