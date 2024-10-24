Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

Россия и лично Путин получили сигналы от партнеров о рисках при дальнейшем продолжении войны.

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В России состоялся саммит БРИКС - каковы последствия для Украины / Коллаж Главред

В российской Казани состоялся саммит БРИКС с участием лидеров стран Глобального Юга. Этот саммит стал самым масштабным мероприятием президента страны-агрессора Путина с 2022 года, который диктатор хочет использовать для противовеса Западу и доказательства того, что международная изоляция Кремля и лично Путина якобы не работает. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС – узнавал Главред.

Саммит БРИКС в Казани – кто приехал к Путину

Как заявлял накануне саммита помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, из 36 приглашенных стран только 22 делегации представлены на высшем уровне с участием глав государств. Для сравнения: на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге год назад таких делегаций было более 30.

Среди мировых лидеров, которые прибыли на саммит, замечены премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты ЮАР, Турции, Египта, Ирана и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

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Стоит отметить, что значительная часть приглашенных на саммит в Казани лидеров стран-друзей Путина отказались ехать в РФ по разным причинам. В частности, в последний момент от поездки отказались президенты Бразилии, Кубы и Сербии.

Что известно о БРИКС / Инфографика Главред

Причиной отмены визита Лула да Силвы в Россию стал несчастный случай, который произошел с 78-летним лидером Бразилии накануне.

Президент Сербии Александр Вучич решил не посещать саммит БРИКС, ссылаясь на "плотный график". В то же время, Вучич в разговоре с Путиным признался, что ему сложно было бы вырваться в Казань из-за разных вещей, которые президенту РФ "хорошо известны". А президент Кубы Мигель Диас-Канель отменил визит из-за того, что его страна сталкивается с массовым блэкаутом и ураганом.

И хоть БРИКС – это больше экономический форум, политические темы, в частности обсуждение хода войны в Украине неоднократно звучало в заявлениях приглашенных в Казань лидеров государств. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время публичной встречи с Путиным заявлял о том, что война в Украине должна закончиться "мирным способом".

"Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаём приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", – подчеркнул Моди.

Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что важно предотвратить эскалацию и распространение украинского "конфликта"(именно так Китай публично называет полномасштабное вторжение России в Украину).

"Конфликт в Украине затягивается... Поэтому мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность", – сказал лидер КНР и призвал "отказаться от политики подливания масла в огонь".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее подал заявку на вступление в БРИКС, будучи при этом членом НАТО, приехал в Казань и обсудил с Путиным так называемое улучшение торговых отношений между странами. Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" и заявил, что его отношения с кремлевским диктатором основаны на "совместном понимании, взаимном доверии и уважении". В свою очередь Путин, который на полях саммита не смог с первой попытки выговорить имени турецкого лидера, назвал Эрдогана "сильным лидером" и "надежным партнером", при этом добавив, что с ним не всегда было легко иметь дело. Что, к слову, можно воспринять с укором, особенно на фоне того, что накануне стало известно о тайном запрете Турции на поставки товаров двойного назначения в РФ.

В то же время, несмотря на то что Турция в сентябре подала заявку на вступление в БРИКС, по словам генсека НАТО Марка Рютте, визит Эрдогана в Казань не повлияет на приверженность Анкары обязательствам члена НАТО.

Двуликий генсек ООН

Но на фоне визитов ряда "друзей Путина" в Казань, наибольшую критику в Украине вызвал визит на саммит генсека ООН Антониу Гутерриша. Напомним, ранее он отверг приглашение Украины об участии в Саммите мира в Швейцарии, тогда как визит в Казань, где Гутерриша встречали с "хлебом-солью", в организации назвали "стандартной практикой".

Наибольшую критику в Украине вызвал визит на саммит БРИКС генсека ООН Антониу Гутерриша / Скриншот

"Генеральный секретарь принимает участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20", – сказал заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Крюк.

В ответ на это, в МИД Украины осудили поступок Гутерриша.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", – говорится в сообщении ведомства.

В Европейской комиссии также отреагировали на визит Гутерриша и заявили, что он поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

Комментируя вопрос участия Гутерриша в саммите в Казани, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано акцентировал, что в Еврокомиссии не видят никакого вытеснения на второй план необходимости достижения честного и справедливого мира для Украины.

Для чего Путину нужен саммит БРИКС

Россия в Казани намерена убедить страны БРИКС создать отдельную платформу для международных платежей, которая бы не была уязвимой к западным санкциям.

Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южная Африка, а также недавно присоединившиеся Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты намерены своим объединением создать мощный противовес Западу в мировой политике и торговле. Более того, Путин убежден, что именно объединение БРИКС, а не Запад в будущем будет стимулировать глобальный экономический рост.

"Страны, входящие в наше объединение, по сути, являются драйверами глобального экономического роста. В обозримой перспективе именно БРИКС будет обеспечивать основной прирост мирового ВВП. Экономический рост членов БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния или вмешательства. По сути, это и есть экономический суверенитет", – заявлял Путин.

По итогам саммита политики поддержали "Казанскую декларацию", в которой говорится о войне в Украине / фото t.me/BRICSnews

Также страны БРИКС обсуждают возможность введения общей валюты для снижения зависимости от доллара (хотя страны и не торопятся отказываться от национальных валют). Прототип возможной замены доллара даже показали Путину. По словам спикера диктатора, Дмитрия Пескова, банкнота "символизирует совместную работу, которая ведется в рамках БРИКС".

По итогам саммита политики поддержали "Казанскую декларацию", в которой говорится о войне в Украине. Документ под названием "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности состоит из 43 страниц и 134 пунктов. В нем говорится об усилении сотрудничества со странами "Глобального Юга", отмечается, что миру нужно больше учитывать потребности Юга для "более справедливого миропорядка". Также в декларации вспомнили о войне в Израиле и поддержали террористов ХАМАС в Газе.

В 36 пункте декларации упоминается и Украина – в частности, лидеры БРИКС считают, что война должна завершиться на основе принципов устава ООН, а также "диалога и дипломатии".

К слову, в МИД Украины в ответ на декларацию заявили, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга относительно войны "претерпели очередное фиаско".

"Этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины", — заявили в ведомстве и отметили, что мировое большинство "остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление справедливого мира".

Реакция на саммит

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что Штаты не считают межгосударственное объединение BRICS угрозой для себя.

"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение BRICS как какую-то угрозу", - сказал Кирби.

Европейский Союз призвал участников саммита БРИКС в Казани обратиться к Путину с требованием прекратить войну против Украины.

"Весь этот саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в этой организации, чтобы попытаться выйти из международной изоляции. Но если мы посмотрим на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, она содержит ссылку на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что российская попытка получить любую поддержку в формате БРИКС снова провалилась. Это еще одно доказательство и пример международной изоляции России в связи с ее преступной войной против Украины", — подчеркнул Петер Стано.

А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения" могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к украинскому фронту.

"Мы все равно знаем - победит не преступник. Не тот, кто разрушает. Не тот, кто депортирует", - сказал Зеленский.

Чего ждать Украине

Как рассказал в комментарии "Главреду" руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, саммит БРИКС рано считать проигрышем Запада хотя бы потому, что масштабы стран-участников (за исключением численности населения) несопоставимы со странами, которые представлены на Глобальном Западе.

"БРИКС по большому счету остается клубом обиженных стран, которым и был изначально при создании. Страны-участники действительно смогли привлечь внимание, разогнать тему о том, что изоляция не столь серьезна, как кажется и попробовать продвинуть несколько идей, которые связаны с демократическим Западом. Но пока это выглядит больше информационной историей, которая не будет иметь реальных последствий, поскольку множество стран, которые приехали на саммит, не готовы выражать позицию в практических решениях, ведь у стран есть различное представление о том, как должна развиваться эта организация", - отметил Рейтерович.

По его словам, Россия рассчитывала, что этот саммит повысит ее статус, и покажет, что Путин не настолько в изоляции, как кажется. Однако, ряд предложений РФ, в частности по новой системе расчетов не нашла поддержки у Индии, арабских стран. Кроме того, Россия и лично Путин получили сигналы от партнеров о рисках при дальнейшем продолжении войны.

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

"Индия в Казани заявила, что войну нужно заканчивать, что достаточно неприятно для России. Китай также заявил, что война выходит из-под контроля и идет не в том направлении. С одной стороны, для нас это плюс, поскольку это прозрачный намек для РФ – ее партнеры устали от войны и хотят возобновления нормальных отношений и лучше торговли с Западом, что в условиях войны невозможно. С другой стороны, эти заявления отстраненные и не учитывают справедливых требований Украины. Потому нам нужно ожидать дальнейшего продвижения инициатив, которые продвигали Бразилия и Китай. То есть альтернативы плана победы, который презентовала Украина с вариациями, поскольку завершение войны на текущих линиях РФ уже не устраивает", - резюмировал эксперт.

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