Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине: на какой период

Всеобщую мобилизацию и военное положение по всей территории Украины предлагается продлить еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

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Зеленский подал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию

Военное положение и мобилизацию в Украине планируют продлить до 7 февраля 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроекты, которые предусматривают утверждение его указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на сайте парламента.

На сайте Верховной Рады появились два законопроекта от Президента - об утверждении указа "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" от 28 октября, зарегистрированные под номерами 12151 и 12152.

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Первый законопроект, согласно пояснительной записке, предлагает продлить военное положение в Украине на 90 дней с 10 ноября 2024 года, начиная с 05:30 утра.

Второй предусматривает продление срока всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года на 90 дней.

Согласно этим законопроектам, военное положение и мобилизация в Украине будет продлена на 90 суток, до 7 февраля 2025 года.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, работники, которым статус забронированных был предоставлен до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на такой же период. Об этом говорится в решении Кабмина.

Из-за активных наступательных действий российских оккупантов по значительной части фронта темпы мобилизации в Украине должны возрасти, отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, комментируя рейды работников ТЦК и СП по всей стране.

Депутат ВР Александр Федиенко считает, что процедуру бронирования от мобилизации в приложении "Дія" приостановили в рамках проверки деятельности областных военных администраций (ОВА), которые подавали списки критически важных предприятий. Он напомнил, что ОВА вместе с профильными министерствами отвечают за формирование списков таких предприятий, которым предоставляли квоты для бронирования.

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