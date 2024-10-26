Россия уходит в аутсайдеры: саммит БРИКС обнулил все намерения Путина - Подоляк

БРИКС нельзя расценивать, как организацию на уровне с Европейским Союзом.

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Путин не нашел желаемой поддержки во время саммита в Казани / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Подоляк:

Стратегическое партнерство, зависящее от лидерства России, никому не выгодно

Россию никто не поддержал во время саммита

Саммит БРИКС, который прошел в Казани, что в стране-агрессоре России, показал, что всем присутствующим представителям стран мира невыгодно было строить стратегические планы с РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, никто не решится выстраивать какой-либо договор, который вызовет непосредственные конфликты с цивилизованным миром, однако удовлетворит желание России доминировать.

"Мир перестраивается, но совсем не так, как думает субъект Путин, как думает РФ. Россия постепенно идет на аутсайд. Она будет аутсайдером. Страны, которые входили в ШОС, сейчас - БРИКС, эти два образования, пока что это лоббистские структуры, они постепенно выходят из России, хотя она была одним из инициаторов этих образований. Постепенно образующую роль в этих организациях начинает играть Китай. С ним конкурируют те же Индия, Бразилия. То есть, это совсем не то, что думала получить Россия в Казани, не то, на что она рассчитывала", - пояснил Подоляк.

БРИКС / Инфографика: Главред

Советник руководителя ОП также отметил, что кремлевскому диктатору Путину во время заключительного слова на саммите в Казани пришлось заявить о готовности России самостоятельно справляться с собственными проблемами.

"Вот в этом вся суть этого саммита БРИКС. Россию никто не поддержал. И поэтому в сердцах вот этот субъект говорит, мол, мы со своими проблемами справимся сами. Я надеюсь, что и страны глобального Юга, и страны проукраинской коалиции наконец-то осознают, что Россия не должна справиться с проблемами. Она должна ответить, в юридическом смысле, за все проблемы, которые создает не только Украине, не только Европе, но и глобальному миру, международному праву", - добавил он.

Кто такой Михаил Подоляк? Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Саммит БРИКС в Казани - что известно

Напомним, в МИД Украины заявили, что попытки России навязать на саммите БРИКС идею о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга относительно ее агрессии против Украины снова провалились.

Как сообщал Главред, аналитики ISW проанализировали, что российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в попытке представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки его страны.

Также сообщалось, что страна-агрессор Россия не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, к которой стремится Кремль.

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