Россия атаковала Украину 100 дронами: сколько сбила ПВО

Защитники неба сбивали российские беспилотники в 13 областях Украины.

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РФ запустила по Украине 100 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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РФ использовала 100 ударных БПЛА для атаки по Украине

Силы ПВО сбили 66 дронов

24 БпЛА потеряны локально

В ночь на 28 октября россияне осуществили массированную атаку по Украине. РФ запустила 100 ударных БПЛА, из них 66 вражеских дронов сбили украинские защитники. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.

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Воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил / Фото: Воздушные силы ВСУ

В Воздушных силах добавили, что 24 российских беспилотника локально потеряны, а 4 БпЛА вернулись в направлении России и Беларуси. По словам военных, было несколько попаданий беспилотников в гражданскую инфраструктуру Украины.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 28 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что запуски произошли с юга и севера, в частности через Сумскую область. Взрывы, вероятно, в результате действий сил ПВО, были слышны в Киеве.

В результате вражеской атаки в Харькове вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме в Холодногорском районе. По состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших, среди которых 16-летняя девушка.

Также под обстрел попал Чугуев, там разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Как сообщал Главред, российские БпЛА атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины. Поэтому в Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения света.

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