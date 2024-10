КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

Главные тезисы:

До понедельника, 28 октября, в Курскую область России должны прибыть около 5 тысяч северокорейских военных. Эти солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленных украинских и американских чиновников.

По информации издания, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября и с тех пор северокорейских военных продолжают перебрасывать. Как отметили в издании, "тысячи военных прибывают ежедневно".

Военнослужащих КНДР доставляют из Владивостока большими транспортными самолетами Ил-76 на запад России. Оттуда их транспортируют в зону боевых действий.

По словам собеседника издания, солдаты из Северной Кореи, которые прибывают в Россию, относятся к элитным подразделениям. Пока военные из КНДР еще не участвовали в боевых действиях и до сих пор неизвестно, как именно РФ планирует использовать эти силы в своей военной кампании. Пока северокорейских военных сосредотачивают только в Курской области.

Украинские и американские официальные лица предполагают, что военный контингент из КНДР может освободить часть российских военных ресурсов, что даст Москве возможность перебросить больше сил на восток Украины. Это позволит оккупантам сосредоточиться на захвате украинских территорий до начала зимы.

Вооруженные силы КНДР не имеют боевого опыта со времен Корейской войны 1950-х годов, что вызывает сомнения в эффективности даже элитных подразделений в реальных условиях современной войны. Как отмечают в NYT, хоть северокорейские солдаты могут не показать высокой боевой эффективности, их участие поможет снизить потери среди российских военных.

"Кто-то должен умереть на поле боя, и с точки зрения россиян, конечно, лучше, если этот кто-то не будет россиянином", - сказал военный эксперт из финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

