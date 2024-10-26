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КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

Руслана Заклинская
26 октября 2024, 16:43
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Северокорейские солдаты еще не вступили в бой, пока непонятно, какую роль они будут играть на фронте.
КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT
В Курскую область до понедельника перебросят 5 тысяч "элитных" солдат КНДР / Коллаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

Главные тезисы:

  • РФ соберет 5 тысяч элитных солдат КНДР до 28 октября
  • Войска из КНДР пока не участвовали в боевых действиях
  • Северокорейских солдат концентрируют в Курской области РФ

До понедельника, 28 октября, в Курскую область России должны прибыть около 5 тысяч северокорейских военных. Эти солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленных украинских и американских чиновников.

По информации издания, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября и с тех пор северокорейских военных продолжают перебрасывать. Как отметили в издании, "тысячи военных прибывают ежедневно".

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Военнослужащих КНДР доставляют из Владивостока большими транспортными самолетами Ил-76 на запад России. Оттуда их транспортируют в зону боевых действий.

По словам собеседника издания, солдаты из Северной Кореи, которые прибывают в Россию, относятся к элитным подразделениям. Пока военные из КНДР еще не участвовали в боевых действиях и до сих пор неизвестно, как именно РФ планирует использовать эти силы в своей военной кампании. Пока северокорейских военных сосредотачивают только в Курской области.

Украинские и американские официальные лица предполагают, что военный контингент из КНДР может освободить часть российских военных ресурсов, что даст Москве возможность перебросить больше сил на восток Украины. Это позволит оккупантам сосредоточиться на захвате украинских территорий до начала зимы.

Вооруженные силы КНДР не имеют боевого опыта со времен Корейской войны 1950-х годов, что вызывает сомнения в эффективности даже элитных подразделений в реальных условиях современной войны. Как отмечают в NYT, хоть северокорейские солдаты могут не показать высокой боевой эффективности, их участие поможет снизить потери среди российских военных.

"Кто-то должен умереть на поле боя, и с точки зрения россиян, конечно, лучше, если этот кто-то не будет россиянином", - сказал военный эксперт из финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, первая группа из 1500 элитных военных Северной Кореи уже проходит обучение в России. В целом планируется развернуть около 10 000 северокорейских военных.

В ближайшее время Северная Корея должна отправить вторую группу солдат в Россию, которых впоследствии перебросят на фронт в Украине. Кремль, по информации источников, планирует обеспечить войска КНДР вооружением, формой и фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о намерениях России использовать первых военных из Северной Кореи в боевых действиях 27-28 октября. В ответ на эти угрозы Зеленский призвал мировых лидеров к решительным действиям в отношении агрессивных намерений России.

Как сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины может быть законной по международному праву, однако официально не подтвердил этого. Он подчеркнул, что МИД КНДР не комментирует вопросы, которые являются компетенцией Минобороны, и "не считает нужным подтверждать это отдельно".

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