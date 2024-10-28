Бывшие солдаты из КНДР хотят помочь ВСУ: СМИ раскрыли неожиданные детали

Каждый из корейцев, желающих попасть в Украину, имеет от семи до десяти лет военной службы.

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Войска КНДР могут появиться на линии фронта / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

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Дезертиры из КНДР хотят помочь ВСУ

Бывшие солдаты Кима выбирают Украину

В Украину хочет попасть группа из нескольких сотен бывших солдат из Северной Кореи на фоне отправки войск КНДР.

Как пишет издание South China Morning Post, почти 200 бывших солдат КНДР намерены использовать свои знания для психологического давления на бывших соотечественников.

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Для этого они хотят уехать из Южной Кореи в Украину после сообщений об отправке войск КНДР для участия в войне.

В материале отмечается, что каждый из желающих дезертиров имеет от семи до десяти лет военной службы.

Уточняется, что дезертиры из КНДР могут использовать свои знания об армии Северной Кореи, чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, отправленные воевать в Украину, эксплуатируя их психологические уязвимости.

/ Инфографика: Главред

Отправка войск КНДР на войну

Ранее появилась реакция Байдена на отправку войск КНДР на войну против Украины. Американский президент Джо Байден отреагировал на отправку войск КНДР на войну против Украины. В разговоре с журналистами 28 октября он ограничился лишь одной репликой.

Напомним, ранее сообщалось, где возможно привлечение войск КНДР в боях против ВСУ. Украинские силы уже готовятся к "неизбежному" нападению иностранных войск.

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что северокорейские военные могут появиться на фронте в течение нескольких дней.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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