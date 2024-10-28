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Появилась реакция Байдена на отправку войск КНДР на войну против Украины

Яна Ставская
28 октября 2024, 20:47
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Тем временем в Пентагоне удивили заявлением об ограничении в ударах.
Появилась реакция Байдена на отправку войск КНДР на войну против Украины
Войска КНДР уже вблизи украинской границы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

Главное:

  • Байден, реагируя на действия КНДР-РФ, ограничился одной репликой
  • Пентагон не будет вводить новых ограничений в ударах

Американский президент Джо Байден отреагировал на отправку войск КНДР на войну против Украины. В разговоре с журналистами 28 октября он ограничился лишь одной репликой.

"Это очень опасно, очень опасно", - цитирует Байдена Reuters.

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В то же время в Пентагоне пообещали не вводить новых ограничений на применение американского оружия по российским оккупантам.

По оценкам Минобороны США, на Восток России отправили до 10 тысяч солдат КНДР, что меньше того количества, которое фиксировала украинская разведка накануне.

Также Соединенные Штаты пока не владеют информацией, точно ли северокорейские войска уже в Курской области.

"Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены, что Россия может использовать этих солдат в боях для поддержки боевых действий против ВСУ в Курской области. Вероятно, они движутся в сторону Курска, но у меня нет более подробной информации", - заявила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Ось зла / Инфографика: Главред

КНДР против Украины - последние новости

Как писал Главред, по последней информации ГУР, КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Среди прочего, Пхеньян также предоставил в пользование России полтысячи своих офицеров.

Еще в начале октября украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, этим сами идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

СМИ утверждают, что в перспективе в военный пакет от Сеула войдут артиллерийские снаряды.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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