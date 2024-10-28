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Правоохранители смогут доставлять уклонистов в ТЦК: что нового в воинском учете

Анна Косик
28 октября 2024, 20:02
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С помощью нововведений процесс призыва на службу в армию должен стать более справедливым и эффективным.
Военный билет, полиция
В электронной системе работники различных структур смогут передавать данные о нарушителях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в Минобороны:

  • В Украине будет усилен воинский учет
  • Правоохранители смогут более эффективно отслеживать нарушителей
  • Для повышения прозрачности будут применять цифровизацию

Кабинет Министров Украины поддержал изменения, которые будут применять к процессам воинского учета граждан для усиления обороноспособности страны. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.

По его словам, теперь СБУ, разведывательные органы и представители Нацполиции будут получать данные друг от друга в электронной системе. Таким образом, в случае необходимости, работники правоохранительных органов смогут получить информацию о нарушителях. После этого их доставят в ТЦК или соответствующие органы.

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Умеров утверждает, что работа по комплектованию Сил обороны будет улучшена за счет цифровизации. Это, в свою очередь, поможет восстановить справедливость в отношении защитников Украины.

"Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным", - добавил он.

мобилизация инфографика
Мобилизация / Инфографика: Главред

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, комментируя рейды работников ТЦК и СП по всей территории Украины, заявил, что российские оккупанты осуществляют активные наступательные операции по значительной части фронта, из-за чего темпы мобилизации в Украине должны расти.

Ранее Главред сообщал, что в Украине начали присылать повестки от ТЦК и СП через Укрпочту после обновления военнообязанными своими данными. В случае отсутствия адресата по месту жительства работник "Укрпочты" звонит на номер, указанный в реестре "Оберег", или оставляет в почтовом ящике сообщение о заказном письме, написанное от руки.

Накануне стало известно, что работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.

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мобилизация война в Украине полиция новости Украины Рустем Умеров ТЦК и СП
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