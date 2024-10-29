Си Цзиньпин обратился со странным заявлением к России из-за войск КНДР - Яковенко

Северная Корея не может идти на серьезные шаги и решения без согласования Китая.

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Си Цзиньпин играет в лицемерную игру на фоне заявлений о союзе военных КНДР и РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из северокорейских СМИ

Вкратце:

КНДР полностью зависима от Китая

Си Цзиньпин, скорее всего, согласовывал с РФ и КНДР решение о переброске войск

Глава Китая Си Цзиньпин заявлял, что страны БРИКС обязаны прикладывать усилия, чтобы война не распространялась на "третьи стороны". Также он призвал к деэскалации войны в Украине.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 каналу, что странного в этом заявлении лидера Китая и какую роль на самом деле играет страна в вопросе переброски войск КНДР в страну-агрессора России.

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По его словам, Си Цзиньпин на самом деле только имитирует, что недоволен вмешательством третьей страны в полномасштабную войну, ведь Северная Корея - страна, которая полностью зависит в решениях от Китая.

Поэтому Яковенко предполагает, что руководство Китая на самом деле согласовывало так называемый военный союз КНДР с Россией. Поэтому оппозиционер считает заявление Си Цзиньпина странным и лицемерным.

При этом, он считает, что западные лидеры вряд ли будут давить на Китай в данной ситуации. Вряд ли даже возможно применение мощных санкций против Китая, которые могли бы повлиять на Си Цзиньпина в решениях по КНДР.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Переброска войск КНДР в Россию - последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Подразделения из КНДР сейчас развернуты в Курской области России.

Ранее Главред сообщал, что американский президент Джо Байден отреагировал на отправку войск КНДР на войну против Украины. Он это назвал очень опасными действиями.

Накануне стало известно, что Северная Корея готовится развернуть 10 тысяч военных для привлечения к боям на фронте со стороны страны-агрессора России. Эксперты считают, что это маловато группировки для влияния на общее положение дел в армии РФ по всему фронту, однако достаточно, чтобы отбить Курщину.

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