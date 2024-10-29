БПЛА-разведчики РФ автоматически уклоняются от FPV-дронов ВСУ: в чем опасность

Специалист рассказал, что пока это лишь эксперимент, который показывают российские разработчики из БПЛа.

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РФ маневрирует БПЛа от FPV-дронов ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

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Российские БпЛА учатся обходить зенитные дроны ВСУ

Россияне прикрепили к беспилотнику камеру заднего обзора с широким углом

Аналитики издания Defence Express сообщили, что страна-агрессор Россия продолжает искать пути, чтобы модернизировать свои БПЛА. В частности, оккупанты хотят уберечь их от зенитных дронов ВСУ.

Решение заключается в оснащении разведывательного беспилотника камерой заднего обзора с широким углом. Изображение с этой камеры анализируется с помощью технологии машинного зрения, и в случае обнаружения угрозы алгоритм отдает команду на выполнение маневра уклонения, говорится в материале Defence Express.

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Таким образом, когда зенитный FPV-дрон приближается к разведывательному БпЛА, тот резко ныряет в сторону, что приводит к срыву атаки и может лишить оператора зенитного дрона возможности сохранить визуальный контакт с целью. Это создает задержку для дальнейшей атаки, на которую может просто не остаться времени, ведь время пребывания зенитного дрона довольно ограничено.

В то же время в издании отметили, что это лишь эксперимент, который показывают российские разработчики и на которые обратил внимание специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о "Шахеде" / Инфографика: Главред

Атака РФ дронами по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. В ночь на 28 октября россияне совершили массированную атаку по Украине. РФ запустила 100 ударных БПЛА, из них 66 вражеских дронов сбили украинские защитники. РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники.

Оккупанты ударили по 9-этажке в Харькове. По предварительной информации в Холодногорском районе имеем попадание по 9-ти этажному жилому дому. Количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском.

В Укрэнерго сообщили, что в двух областях Украины ввели аварийные отключения света. на территории Полтавской и Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. Россияне "Шахедами" атаковали энергетические объекты Украины.

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