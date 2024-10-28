РФ ударила по 9-этажке в Харькове: спасатели разбирают завалы

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на 9-тиэтажке.

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РФ атаковала Харьков / коллаж: Главред, фото: pexels, ГСЧС

Российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Известно, что до сих пор во многих областях продолжается воздушная тревога.

Глава города Харьков Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 28 октября обстреляли город. Известно о попадании в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города.

Он также заявил, что в результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.

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"По предварительной информации в Холодногорском районе имеем попадание по 9-ти этажному жилому дому. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:30 часов известно о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушке 16-ти лет. В многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.

"Есть и более подробная информация по вечернему обстрелу: количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском. Также известно о разрушении одной хозяйственной постройки и повреждении 21 частного дома и 4 авто", - сообщил Терехов.

На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы на 9-тиэтажке.

Позже глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом страны-агрессора России была и Харьковская область.

"Враг нанес удары по Чугуеву. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Позже Синегубов уточнил, что одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение.

Что известно о "Шахеде" / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 октября российские оккупанты атаковали столицу Украины "Шахедами". Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города.

25 октября россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Киев и другие регионы оказались под вражеской атакой. Враг запустил "Шахеды" из Приморск-Ахтарска на южном направлении. В Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена ракетная опасность.

Стало известно, что РФ запустила по Украине полсотни дронов - ВСУ удалось уничтожить 40 "Шахедов". Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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