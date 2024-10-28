РФ ударила по 9-этажке в Харькове: спасатели разбирают завалы

Российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Известно, что до сих пор во многих областях продолжается воздушная тревога.
Глава города Харьков Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты в ночь на 28 октября обстреляли город. Известно о попадании в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города.
Он также заявил, что в результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.
"По предварительной информации в Холодногорском районе имеем попадание по 9-ти этажному жилому дому. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 06:30 часов известно о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушке 16-ти лет. В многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.
"Есть и более подробная информация по вечернему обстрелу: количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском. Также известно о разрушении одной хозяйственной постройки и повреждении 21 частного дома и 4 авто", - сообщил Терехов.
На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы на 9-тиэтажке.
Позже глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом страны-агрессора России была и Харьковская область.
"Враг нанес удары по Чугуеву. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов уточнил, что одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 октября российские оккупанты атаковали столицу Украины "Шахедами". Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города.
25 октября россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Киев и другие регионы оказались под вражеской атакой. Враг запустил "Шахеды" из Приморск-Ахтарска на южном направлении. В Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена ракетная опасность.
Стало известно, что РФ запустила по Украине полсотни дронов - ВСУ удалось уничтожить 40 "Шахедов". Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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