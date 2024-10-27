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Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

Даяна Швец
27 октября 2024, 09:16
4769
В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников, однако безрезультатно.
Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен
ВСУ одержали небольшую победу на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, скриншот deepstatemap.live

Что известно о ситуации:

  • Враг пошел на штурм в Курской области
  • ВСУ пополнили обменный фонд

Российские войска совершили атаку в Курской области, фиксируя свои действия на видео. Однако украинские десантники полностью разгромили противника, взяв некоторых в плен. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

видео дня

"В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые", - рассказали военные.

По информации Десантно-штурмовых войск Украины, самоуверенность оккупантов быстро исчезла: десантники ликвидировали всех нападавших один за другим.

"Однако среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", - отметили десантники.

Ситуация в Курской области - что известно

Как рассказывал Главред, недавно десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ. Украинские военные ликвидировали оккупантов, которые устанавливали мины, чтобы помешать подразделениям ВСУ.

Издание NYT подчеркнуло, что КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину. Как отметили журналисты, "тысячи военных прибывают ежедневно".

В то же время Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине. В ISW объяснили цель главы Кремля и отметили, что диктатор хочет оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион.

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