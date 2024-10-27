Враг всю ночь терроризировал Украину почти сотней дронов: сколько удалось обезвредить - ПС

Коротко о главном:
- Оккупанты запустили 80 ударных дронов типа "Shahed" по Украине
- Воздушные Силы ВС Украины поделились результатами сбития
В ночь на 27 октября 2024 года противник совершил атаку, использовав 80 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа, запущенные из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Всего локально потеряно 32 российских беспилотника, один из которых улетел в направлении Беларуси. Информация еще уточняется и обновляется.
Атака на Украину 27 октября - что известно
Как сообщал Главред, РФ нанесла циничный удар по энергообъекту. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины, применив БпЛА типа "Шахед".
В Киеве ночью также раздавались взрывы. Как рассказал начальник КГВА Сергей Попко, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника.
Поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.
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