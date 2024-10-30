Часть из 10 000 солдат КНДР уже вблизи Украины: в Пентагоне сказали, победит ли РФ

Привлечение Северной Кореи к войне с Украиной свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми сейчас сталкивается военное руководство РФ, заявил Ллойд Остин.

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Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, KCNA

Российский лидер Владимир Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана. РФ не сможет победить в войне с Украиной, даже при поддержке тысяч северокорейских солдат. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, США известно, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной. РФ обеспечивает северокорейских военных своим снаряжением и оружием.

"Я все больше обеспокоен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", - отметил Остин. видео дня

Министр обороны США утверждает, что втягивание КНДР в войну против Украины свидетельствует о больших проблемах в Кремле. Остин подчеркнул, что в США "относятся к этому очень серьезно" и в очередной раз призвал Кремль изменить курс.

"Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи", - сказал он.

Глава Пентагона рассказал, что около 10 000 военных КНДР, вероятно, уже отправили на восток. Там РФ концентрирует технику и проводит совместные учения. В то же время некоторые из северокорейских подразделений находятся у границы с Украиной в Курской области.

"Будут ли они вовлечены в боевые действия, пока неизвестно, но если они будут привлечены, то это вызывает большое беспокойство. И поэтому мы очень обеспокоены тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях", - добавил Остин.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

США будут защищать Корею

США готовы защищать Южную Корею с использованием всех видов вооружений, в том числе и ядерным оружием.

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", - заявил Остин.

Глава Пентагона также уточнил, что это обязательство подкреплено полным спектром оборонительных средств США, включая обычную противоракетную оборону, ядерные и неядерные силы. Кроме этого, как утверждает Остаин, Соединенные Штаты будут проводить широкомасштабные учения по Северной Корее.

"И это усиливает нашу совместную готовность и оперативную совместимость", - добавил он.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, что часть северокорейских военных, которых КНДР отправила в Россию, уже размещена в Курской области неподалеку от границы с Украиной. В Пентагоне уточнили, что эта группа военных является "относительно небольшой".

В то же время в СМИ появилась информация, что Россия перебросила примерно 3 тысячи солдат из Северной Кореи в Курскую область. Согласно данным украинской разведки, среди них лишь несколько сотен относятся к подразделениям спецназначения, тогда как основную часть составляют регулярные войска.

Как сообщал Главред, основная миссия военных из КНДР будет заключаться в охране тыловых объектов, что позволит России перебросить часть своих сил на передовую.

На фоне появления северокорейских военных в РФ Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН.

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