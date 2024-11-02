Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут 'сгладить' Угледарский выступ

От Кураховского водохранилища до Покровского выступа россияне действуют достаточно эффективно.

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Какая ситуация в Угледаре / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 72 ОМБР

Главные тезисы Лакийчука:

Фронт не посыпался

Россияне имеют успехи на некоторых направлениях

РФ будут пытаться прорвать оборону ВСУ

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины, сообщил, что российские оккупанты имеют тактические успехи на фронте, однако нет свидетельств того, что есть прорыв нашей обороны.

"Относительно ситуации на фронте, несколько дней подряд ко мне обращаются с вопросом, посыпался ли фронт. Фронт не посыпался! Когда сыплется фронт, то есть прорыв обороны, враг выходит на оперативное пространство и продвигается на территориях, которые не обороняются. Свидетельством обвала фронта является то, что потери наступающей стороны резко уменьшаются, а обороняющейся - возрастают на несколько порядков. Сейчас такого мы не наблюдаем. Украинские защитники держат оборону. Враг имеет тактические успехи, которые были предсказуемы. К сожалению, наше командование и Силы обороны Украины не смогли теми силами, которые мы имеем, удержать противника на определенных рубежах. В первую очередь речь идет об Угледарском направлении", - отметил военный эксперт в эфире телеканала "Еспрессо". видео дня

По его словам, враг смог "сгладить" Угледарский выступ. Кроме того, на юге и севере от Кураховского водохранилища до Покровского выступления россияне действуют достаточно эффективно. Однако это не является прорывом фронта.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

"Захватчик активно действует еще на двух направлениях. Оккупанты предпринимают попытки двигаться на север от Покровского выступа, назовем так, Торецко-Часовярское направление, где они пытаются прорвать нашу оборону в направлении Константиновки. И не менее опасная ситуация на восточном берегу реки Оскол, между Купянском и Лиманом, где противнику удалось прорезать нашу оборону до р. Оскол. Очевидно, что там россияне будут пробовать воспользоваться своими тактическими успехами. Если враг будет иметь успех на Часовярском направлении, то тогда будет пытаться через Серебрянское лесничество осуществить удар на юг с целью обрезать наш Северский выступ. Поэтому, ситуация очень сложная, многое зависит от ресурсов с обеих сторон", - резюмировал Павел Лакийчук.

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Ситуация под Угледаром - что известно

Напомним, как ранее сообщил Главред, что аналитики ISW сообщили о прорыве оккупантов вблизи Купянска, Покровска и Угледара. Российские оккупанты на севере Харьковской области имеют 3 основные задачи - захватить северную часть Волчанска и продвинуться к Тихому, восстановить контроль над Глубоким и наступать на Липцы.

Враг применил "тактику Угледара" для еще одного города. Российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска. Военный рассказал, что пока бои вокруг города для российских сил являются сложными.

Россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техники. На Кураховском направлении подразделения страны-агрессора РФ продолжают заходить целыми колоннами. Накануне наши воины сожгли два танка и три ББМ вместе с десантом, одну машину повредили.

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