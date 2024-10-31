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США советовали Зеленскому записать видеозавещание: рассекречены детали начала войны

Марина Фурман
31 октября 2024, 23:47
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Дмитрий Кулеба вспоминает, что ему не советовали возвращаться в Украину.
Кулеба, Байден, Зеленский
В США считали, что Украина проиграет / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Главные тезисы из статьи:

  • США были уверены, что Украина проиграет в войне
  • Запад советовал Зеленскому записать видеозавещание

Перед началом полномасштабного вторжения России США считали, что Украина потерпит поражение. В западных кругах также высказывали предположение, что россияне могут ликвидировать Владимира Зеленского, поэтому советовали украинскому президенту сделать видеозавещание. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома.

Кулеба рассказал, что на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис рекомендовала президенту Украины рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

видео дня

Бывший глава украинского МИД также вспомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.

"Мне прислал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", - подчеркнул Кулеба.

Дипломат добавил, что перед полномасштабным вторжением президенту США на брифингах говорили, что Украина продержится максимум семь дней.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, американская разведка полностью ошиблась в вопросах военных возможностей агрессора России и потенциала Украины в отражении нападения. Главе Белого дома Джо Байдену не советовали давать украинцам оружия, поскольку война якобы все равно будет проиграна.

Что касается оружия, то на днях издание The New York Times сообщило, что в одном из секретных пунктов плана Победы, который накануне представил президент Украины Владимир Зеленский, якобы содержится просьба о предоставлении Соединенными Штатами Америки ракет "Томагавк" с дальностью 2400 км. Впоследствии президент подчеркнул, что появление в американской прессе сообщений о просьбе передать Украине Tomahawk свидетельствует о нежелании партнеров поставлять такие ракеты.

В то же время Дмитрий Снегирев подчеркивал, вместо того, чтобы третий год подряд слушать о немецких "Таурусах" или других ракетах, в которых нам отказывают, Украина должна была бы реализовать собственную ракетную программу, и это не "Паляница", а ОТРК "Гром-2", чья дальность вдвое больше американских "Атакмс".

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