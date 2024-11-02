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Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

Юрий Берендий
2 ноября 2024, 13:53
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Сырский отметил, что украинские военные сейчас сдерживают одно из самых мощных российских наступлений с начала полномасштабного вторжения.
Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ
ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения / Коллаж Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Сырский:

  • Боевые действия требуют активного обновления ресурсов украинских подразделений
  • ВСУ сдерживают одно из самых масштабных наступлений РФ с начала полномасштабной войны

Украинские защитники сейчас сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии, возглавляемой начальником генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Сырский сообщил чешской делегации о сложной обстановке на фронте, которая остается напряженной.

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"Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", - заявил главком.

Он также подчеркнул, что Чехия является надежным союзником Украины и инициировала ряд важных инициатив, включая коалиции для развития артиллерийских и бронетанковых возможностей, а также авиационной коалиции и системы интегрированной ПВО/ПРО.

"В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегку и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив", - добавил Сырский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российская армия надеется захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов, поскольку признаков подготовки личного состава и техники к ухудшению погодных условий нет.

Кроме того, Россия перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских военных. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, эти подразделения прибыли из Приморского края.

Аналитики DeepState сообщают, что российские войска 1 ноября оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.

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