Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

Сырский отметил, что украинские военные сейчас сдерживают одно из самых мощных российских наступлений с начала полномасштабного вторжения.

https://glavred.info/ukraine/odin-iz-samyh-moshchnyh-s-2022-goda-syrskiy-rasskazal-o-novom-nastuplenii-rf-10610687.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения / Коллаж Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Сырский:

Боевые действия требуют активного обновления ресурсов украинских подразделений

ВСУ сдерживают одно из самых масштабных наступлений РФ с начала полномасштабной войны

Украинские защитники сейчас сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии, возглавляемой начальником генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Сырский сообщил чешской делегации о сложной обстановке на фронте, которая остается напряженной.

видео дня

"Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", - заявил главком.

Он также подчеркнул, что Чехия является надежным союзником Украины и инициировала ряд важных инициатив, включая коалиции для развития артиллерийских и бронетанковых возможностей, а также авиационной коалиции и системы интегрированной ПВО/ПРО.

"В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегку и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив", - добавил Сырский.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российская армия надеется захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов, поскольку признаков подготовки личного состава и техники к ухудшению погодных условий нет.

Кроме того, Россия перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских военных. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, эти подразделения прибыли из Приморского края.

Аналитики DeepState сообщают, что российские войска 1 ноября оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред