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Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

Сергей Кущ
2 ноября 2024, 00:18
828
Нехватка солдат остаётся серьёзной проблемой для Украины.
Мобилизация в Украине, прызовники
Мобилизация в Украине, прызовники / УНИАН

Вы узнаете:

  • ​Украина испытывает серьезную нехватку солдат
  • В NYT "подчитали" потери ВСУ

В США считают, что нехватка военных является одной из главных проблем для Украины, и численности украинских войск может хватить лишь на 6-12 месяцев ведения войны.

The New York Times утверждает, что американские чиновники отмечают, что Украина смогла сократить преимущество России в артиллерийских боях. При этом украинская армия активно использует ударные дроны для уничтожения российской бронетехники. Тем не менее, нехватка солдат остаётся серьёзной проблемой.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Один из чиновников рассказал NYT, что, по оценкам Пентагона, нынешняя численность украинских войск позволяет поддерживать боевые действия в течение 6-12 месяцев, но после этого может возникнуть острый дефицит военных.

В Пентагоне отметили, что Украина задействовала несколько недавно сформированных бригад для поддержки наступления в Курской области. Эти силы могли бы усилить оборону востока и юга Украины или создать резервы для контрнаступления, которое планируется на 2025 год.

мобилизация инфографика
мобилизация инфографика / Инфографика: Главред

NYT также сообщает, что на войне Украина потеряла около 57 тысяч солдат, что является значительной цифрой для страны с меньшими ресурсами по сравнению с Россией, чьи потери, по оценкам, вдвое выше.

Американские чиновники отмечают, что Россия несёт колоссальные потери, и на некоторых участках фронта интенсивность боёв сравнима с "мясорубкой" для российских войск. Это привело Москву к привлечению северокорейских военных для поддержки.

Тем временем, в США полагают, что если поддержка Украины будет продолжаться до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями России и её дефицитом солдат и техники.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, Рада поддержала законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304. Данные законы предусматривают продление на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщал, что всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказывал, что в Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается. При этом нардеп добавил, что в украинской армии есть немало вакансий, которые требуют людей, в частности эти должности могут занимать женщины.

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