В США считают, что нехватка военных является одной из главных проблем для Украины, и численности украинских войск может хватить лишь на 6-12 месяцев ведения войны.

The New York Times утверждает, что американские чиновники отмечают, что Украина смогла сократить преимущество России в артиллерийских боях. При этом украинская армия активно использует ударные дроны для уничтожения российской бронетехники. Тем не менее, нехватка солдат остаётся серьёзной проблемой.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.