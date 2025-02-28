Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

Полного созревания авокадо можно достичь всего за сутки.

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Авокадо станет мягким, как масло, за день / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему авокадо не созревает на дереве

Как сделать так, чтобы авокадо созрело быстрее

Авокадо приобрел большую популярность в последнее время. Однако часто он бывает слишком твердым, когда вам нужно его использовать. Чтобы избежать долгого ожидания, есть проверенный способ, который ускорит созревание авокадо всего за 24 часа.

Главред выяснил, как ускорить созревание авокадо.

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Почему авокадо не созревает сразу

Авокадо не созревает на дереве - плоды должны быть сорваны, чтобы начать процесс созревания. Этот процесс происходит благодаря гормону этилена, который естественным образом выделяют авокадо и другие фрукты.

Как ускорить созревание авокадо

Эксперты BBC Good Food утверждают, что ключевую роль в созревании играет этилен, который выделяется самими плодами, пишет Daily Express. Самый быстрый способ созревания - положить авокадо в бумажный или тканевый пакет вместе с бананом. Бананы выделяют высокий уровень этилена, что ускоряет процесс.

Чтобы ускорить созревание авокадо:

Поместите авокадо и банан в бумажный пакет. Оставьте на 24 часа. Проверьте мягкость плода - если он еще твердый, оставьте еще на день.

Если у вас нет банана, его можно заменить яблоком, хотя оно выделяет меньше этилена, и процесс может занять больше времени.

Что делать, если авокадо разрезали, но он еще твердый

Если авокадо уже разрезано, но оно еще твердое, его можно спасти. Есть несколько способов:

Заверните половинки вместе с косточкой в пищевую пленку и оставьте дозревать. Запеките в духовке при 90°C на 10 минут - это поможет смягчить мякоть. Превратите в соус или смузи, если оно еще не достаточно мягкое для нарезания.

Когда авокадо созреет, оно продержатся примерно два дня на столе или до четырех-пяти дней в холодильнике, прежде чем испортиться.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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