Спелое авокадо за 3 минуты: кулинар поделился гениальным методом

Несмотря на очевидную пользу авокадо, выбрать спелый плод не так просто, особенно если об этом есть смутное представление.

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Спелое авокадо в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как сделать авокадо спелым в домашних условиях

Как хранить авокадо после разрезания

Выбирая авокадо в супермаркетах или на рынках, не всегда можно определить, насколько этот фрукт является спелым и готовым к употреблению, а в продаже часто даже попадаются испорченные авокадо. Главред разбирался, как сделать плод спелым в домашних условиях.

Кулинарный энтузиаст @samura_cooking на своей странице в TikTok раскрыл секрет быстрого созревания авокадо с помощью горячей воды, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

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"Попробуйте это - залейте его (авокадо - ред.) кипятком и дайте настояться три минуты, а затем окуните в холодную воду, чтобы охладить. Авокадо размякнет, и его будет очень легко очистить от кожуры и размять до кремообразной консистенции", - написал кулинар.

Смотрите видео, как сделать авокадо спелым

Если вы планируете съесть только часть авокадо, сохранить вторую половину можно, сбрызнув мякоть лимонным или лаймовым соком, или смазав оливковым маслом. Затем заверните ее в пленку и положите в холодильник.

Также авокадо можно заморозить в виде пюре. Для этого положите очищенные от кожуры и косточек авокадо в блендер, добавьте столовую ложку лимонного или лаймового сока и измельчите до однородной массы. Переложите пюре из авокадо в пакет для замораживания и выжмите весь воздух. Замораживайте до пяти месяцев.

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