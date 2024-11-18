Спелое авокадо за 3 минуты: кулинар поделился гениальным методом

Вы узнаете:
- Как сделать авокадо спелым в домашних условиях
- Как хранить авокадо после разрезания
Выбирая авокадо в супермаркетах или на рынках, не всегда можно определить, насколько этот фрукт является спелым и готовым к употреблению, а в продаже часто даже попадаются испорченные авокадо. Главред разбирался, как сделать плод спелым в домашних условиях.
Кулинарный энтузиаст @samura_cooking на своей странице в TikTok раскрыл секрет быстрого созревания авокадо с помощью горячей воды, передает Ехргеѕѕ.co.uk.
"Попробуйте это - залейте его (авокадо - ред.) кипятком и дайте настояться три минуты, а затем окуните в холодную воду, чтобы охладить. Авокадо размякнет, и его будет очень легко очистить от кожуры и размять до кремообразной консистенции", - написал кулинар.
Смотрите видео, как сделать авокадо спелым
@samura_cooking Got a hard avocado but can't wait? Гениальный хак, чтобы быстро созреть авокадо! ✨ Попробуйте это: залейте его кипятком и дайте ему посидеть 3 минуты, затем окуните в холодную воду, чтобы остудить. Авокадо размягчится, и его будет супер легко очистить от кожуры и сделать пюре до сливочного совершенства! ?? #cooking#cookinghack#cookingathome#cookinghacks#cookingtricks#food#healthyfood♬ оригинальный звук - Samura_cooking
Если вы планируете съесть только часть авокадо, сохранить вторую половину можно, сбрызнув мякоть лимонным или лаймовым соком, или смазав оливковым маслом. Затем заверните ее в пленку и положите в холодильник.
Также авокадо можно заморозить в виде пюре. Для этого положите очищенные от кожуры и косточек авокадо в блендер, добавьте столовую ложку лимонного или лаймового сока и измельчите до однородной массы. Переложите пюре из авокадо в пакет для замораживания и выжмите весь воздух. Замораживайте до пяти месяцев.
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