Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Вы узнаете:
- Что нужно для выращивания авокадо
- За сколько времени прорастет косточка плода
Авокадо - фрукт, который любят многие люди. Но в магазинах цены на авокадо несколько "кусаются". Поэтому, если хочется авокадо, но нет желания тратить на него каждый раз немалую сумму, можно вырастить его дома.
Главред узнал, что для этого нужно и как прорастить косточку фрукта всего за 45 дней. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.
Что нужно для проращивания авокадо
Для выращивания авокадо нужна косточка плода и три зубочистки. Их вставляем в косточку по бокам и ставим на стакан с водой так, чтобы часть погружалась в воду примерно на сантиметр.
"Через несколько недель косточка треснет и начнет расти корешок, а затем росток... Когда побеги окрепнут, авокадо можно пересадить в грунт и оно продолжит расти прямо у вас дома. Главное тепло, свет и немного терпения", - пояснила блогерша.
Смотрите видео, как прорастить косточку авокадо:
@lenna_mazur
Не выбрасывай косточку ? Лучше поставь в воду - и посмотри, что будет ?♬ оригинальный звук - lenna_mazur
О персоне: Елена Мазур
Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.
