Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Анна Косик
4 ноября 2025, 02:56
Домашнее авокадо вырастить легко, если знать один нюанс.
Авокадо, косточка авокадо
Авокадо может расти дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что нужно для выращивания авокадо
  • За сколько времени прорастет косточка плода

Авокадо - фрукт, который любят многие люди. Но в магазинах цены на авокадо несколько "кусаются". Поэтому, если хочется авокадо, но нет желания тратить на него каждый раз немалую сумму, можно вырастить его дома.

Главред узнал, что для этого нужно и как прорастить косточку фрукта всего за 45 дней. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.

Что нужно для проращивания авокадо

Для выращивания авокадо нужна косточка плода и три зубочистки. Их вставляем в косточку по бокам и ставим на стакан с водой так, чтобы часть погружалась в воду примерно на сантиметр.

"Через несколько недель косточка треснет и начнет расти корешок, а затем росток... Когда побеги окрепнут, авокадо можно пересадить в грунт и оно продолжит расти прямо у вас дома. Главное тепло, свет и немного терпения", - пояснила блогерша.

Смотрите видео, как прорастить косточку авокадо:

@lenna_mazur

Не выбрасывай косточку ? Лучше поставь в воду - и посмотри, что будет ?

♬ оригинальный звук - lenna_mazur

О персоне: Елена Мазур

Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авокадо
