Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплаты

В Украине незначительно повысили пенсионные выплаты / УНИАН

В Украине с 1 декабря 2022 года провели плановый перерасчет пенсий. Все перерасчеты производятся в автоматическом порядке и пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Фонд. Повысят выплаты неработающим пенсионерам, шахтерам, людям, которые получили инвалидность в результате войны, ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны и другим категориям. Средний размер повышения пенсий недостаточно большой.

Как сообщили в Пенсионном фонде, проведен перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Размер выплат вырос в связи с повышением прожиточного минимума, изменением показателя заработной платы и другими факторами.

Как и кому повысили пенсии с 1 декабря в Украине

Для неработающих пенсионеров минимальный размер пенсии вырос с 2027 до 2093 грн (+66 грн);

Шахтерам – минимальная пенсия выросла с 6081 до 6279 грн (+198 грн);

Семьям военнослужащих, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца – минимальные выплаты выросли с 4054 до 4186 гривен (+132 грн);

Минимальная пенсия для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий вырастаетна сумму от 138 до 429 грн;

Минимальная пенсия для ветеранов войны и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – на сумму 6,60 до 33 грн;

Максимальный размер пенсий вырастет до 20 930 грн – на 660 грн;

Пенсии для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов их семей возрастают на сумму от 16,50 до 33 грн. В зависимости от группы инвалидности;

За заслуги перед Украиной – размер пенсии увеличивается на 26,40 грн.

"Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения недостаточно большой", - отметили в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде добавили, что все перерасчеты проводятся в автоматическом порядке.

"Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов.

По словам главы правительства, государство нуждается в помощи Запада. В крайнем случае Украина не смогла бы платить зарплаты и пенсии.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году намерена покрыть расходы на социальные нужды 18 миллиардами долларов, которые планируется получить от ЕС в качестве макрофинансовой помощи.

"Это значит, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью и т.д. Спасибо европейским друзьям за веру в наше будущее и вклад в нашу общую победу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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