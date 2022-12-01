УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплаты

1 декабря 2022, 09:51

Перерасчет пенсий касается большого количества пенсионеров, но в среднем повышение выплат не будет значительным, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Пенсии
В Украине незначительно повысили пенсионные выплаты / УНИАН

В Украине с 1 декабря 2022 года провели плановый перерасчет пенсий. Все перерасчеты производятся в автоматическом порядке и пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Фонд. Повысят выплаты неработающим пенсионерам, шахтерам, людям, которые получили инвалидность в результате войны, ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны и другим категориям. Средний размер повышения пенсий недостаточно большой.

Как сообщили в Пенсионном фонде, проведен перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Размер выплат вырос в связи с повышением прожиточного минимума, изменением показателя заработной платы и другими факторами.

Как и кому повысили пенсии с 1 декабря в Украине

  • Для неработающих пенсионеров минимальный размер пенсии вырос с 2027 до 2093 грн (+66 грн);
  • Шахтерам – минимальная пенсия выросла с 6081 до 6279 грн (+198 грн);
  • Семьям военнослужащих, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца – минимальные выплаты выросли с 4054 до 4186 гривен (+132 грн);
  • Минимальная пенсия для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий вырастаетна сумму от 138 до 429 грн;
  • Минимальная пенсия для ветеранов войны и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – на сумму 6,60 до 33 грн;
  • Максимальный размер пенсий вырастет до 20 930 грн – на 660 грн;
  • Пенсии для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов их семей возрастают на сумму от 16,50 до 33 грн. В зависимости от группы инвалидности;
  • За заслуги перед Украиной – размер пенсии увеличивается на 26,40 грн.

"Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения недостаточно большой", - отметили в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде добавили, что все перерасчеты проводятся в автоматическом порядке.

"Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов.

По словам главы правительства, государство нуждается в помощи Запада. В крайнем случае Украина не смогла бы платить зарплаты и пенсии.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году намерена покрыть расходы на социальные нужды 18 миллиардами долларов, которые планируется получить от ЕС в качестве макрофинансовой помощи.

"Это значит, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью и т.д. Спасибо европейским друзьям за веру в наше будущее и вклад в нашу общую победу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Смотрите видео ТСН - на освобожденных территориях Украины начали выплачивать пенсии

Другие новости:

пенсии выплаты пенсии Пенсионный фонд Украины новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:40

Россия захватывала Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSI

10:30

"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

09:57

"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется РоссияВидео

09:55

Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

09:51

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплатыВидео

Реклама
09:28

Почему авокадо нужно есть каждый день: чем фрукт полезен для женщин и мужчин

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

08:40

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

08:15

День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

08:08

"Нас ждет череда приятных сюрпризов": Арестович заинтриговал изменениями на фронте до нового годаВидео

08:00

Пригожин отводит удар от Путина, скоро его могут списать со счетов — Снегирев

07:55

Ракетные обстрелы и многочисленные жертвы: астролог назвал самые опасные даты для Украины в декабреВидео

07:32

США собираются расширить боевую подготовку ВСУ – CNNВидео

07:14

Гороскоп на декабрь 2022 для Рыб: какие подарки приготовил последний месяц годаВидео

06:48

Бои за Бахмут могут стать "ловушкой" для оккупантов - ISW

06:40

Признание Бундестагом Голодомора геноцидом: почему это решение знаковоемнение

Реклама
06:15

Что делать, если скучно: 7 лучших советов, как с пользой провести время

06:09

Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

05:47

Пентагон заключил соглашение на $1,2 миллиарда на шесть NASAMS для Украины

05:31

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

05:30

Сломанная артиллерия в Украине стала проблемой для Пентагона - NYTВидео

05:02

С первым днем зимы: теплые поздравления, прикольные картинки и открытки

04:44

"Как бомжиха со свалки": поклонники набросились на модницу ВолочковуВидео

04:02

Настя Каменских в белом-платье вышиванке показала глубокое декольте - Потап оценил

03:30

Гороскоп на декабрь 2022 для Стрельцов: деньги польются рекой и придет успех

02:50

Как водка поможет избавиться от слоя жира на кухне за 10 минут: хитрость, о которой мало кто знает

02:10

Украину накроет ледяной дождь и ударит сильный морозВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-TВидео

01:00

Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – неожиданности и нервы, а Скорпионам – разговоры

00:51

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

00:51

Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023Видео

00:20

РФ готовится к нескольким крупным ракетным ударам по Украине - Sky NewsВидео

00:10

"Накрыла артиллерия": ВСУ ликвидировали "продажного начальника милиции" в ТокмакеВидео

30 ноября, среда
23:56

"Съедает" рак: знаменитого футболиста срочно госпитализировалиВидео

23:45

Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом IIIВидео

23:24

Иван Яковина. Путину запретили угрожать миру ядерной бомбойВидеоблоги

Реклама
23:23

Зеленский объяснил, когда может закончиться война в УкраинеВидео

22:43

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народаВидео

21:38

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости: как выглядит 69-летняя бывшая Петросяна

21:30

В сети появилось фото взрослой дочери Тома Круза

21:24

"Приезжайте в Украину и увидите всё сами": Зеленский поставил на место Маска из-за "формулы мира"Видео

21:16

Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине - ПодолякВидео

21:13

Еще один "голубь мира": изменившаяся до неузнаваемости Повалий пообещала много "любви" россиянам

21:02

"Весной начнется сафари": военнослужащий рассказал план-минимум ВСУ на зимуВидео

20:38

Интернет Starlink можно купить и легко установить в Украине: почему детище Маска у всех на слуху

20:32

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять