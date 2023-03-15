Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплаты

Данные размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно какому закону была назначена пенсия.

В Украине с наступлением весны выросли размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как говорится в Законе Украины № 1584-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", лицам с инвалидностью, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и которые являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже 8 тысяч гривен.

Если ежемесячные размеры пенсионных выплат не достигают таких размеров, этим лицам выплачивается ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров.

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Пенсии для лиц с инвалидностью участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;

для лиц с инвалидностью 2 группы — 80%;

для лиц с инвалидностью 3 группы — 60%.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 13 376,21 грн (до 01.03.2023 — 12 993,56 грн);

для лиц с инвалидностью 2 группы — 10 700,97 грн (до 01.03.2023 — 10 394,85 грн);

для лиц с инвалидностью 3 группы — 8 025,73 грн (до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Данные размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно какому закону была назначена пенсия.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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