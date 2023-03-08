В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именно

Министерство социальной политики разработало законопроекты, которые позволят лишать пенсий нескольким категориям украинцев.

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев / УНИАН и ua.depositphotos.com

В украинском Минсоцполитики разработали законопроекты, которые позволят лишать пенсий тех граждан, которые совершали преступления против государства (попытка изменения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, государственная измена). Проекты документов были опубликованы для обсуждения на официальном портале ведомства.

Соответственно, если документы примет Верховная Рада, то осужденные украинцы по вышеуказанным статьям УК на время пребывания в тюрьмах лишатся пенсий.

Таким образом, как считают авторы документа, государство даст оценку действиям тем гражданам, которые в условиях полномасштабной войны заняли сторону агрессора. Согласно опубликованному документу, выплаты возобновят, когда украинцы отбудут свои тюремные срока и выйдут из мест лишения свободы.

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Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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