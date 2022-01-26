У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверок

В каких случаях пенсионеру могут отказать в пенсии / Фото: УНИАН

Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства.

Пенсионеру могут отказать в пенсии, или же даже заставить вернуть выплаченное, пишет "РБК Украина".

Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", причины потери пенсионных выплат могут быть следующими:

ошибка в фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

пенсионер какое-то время жил за границей;

пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;

пенсионер является мигрантом или сменил место жительства.

Выплата пенсии также прекращается на весь период пребывания пенсионера за рубежом, а верификацию могут проводить Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.