УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверок

26 января 2022, 11:06
Прослушать новость
Остановить

Верификацию могут проводить Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины.

пенсия
В каких случаях пенсионеру могут отказать в пенсии / Фото: УНИАН

Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства.

Пенсионеру могут отказать в пенсии, или же даже заставить вернуть выплаченное, пишет "РБК Украина".

Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", причины потери пенсионных выплат могут быть следующими:

  • ошибка в фамилии;
  • получение выплат по фальшивым документам;
  • пенсионер какое-то время жил за границей;
  • пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;
  • пенсионер является мигрантом или сменил место жительства.

Выплата пенсии также прекращается на весь период пребывания пенсионера за рубежом, а верификацию могут проводить Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Автор: Сергей Кущ
viber
пенсии новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверок». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуПриметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыЛюбовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы Роковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоятьРоковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоять Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причинаНафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причина ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средствПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств
11:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверок

11:05

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

11:00

Друг познается в беде: кто и как поддерживает Украину на фоне угрозы большой войны

10:59

Выпивал с приятелем и наблюдал за событием: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поездВидео

10:36

Британия не исключает введения жестких санкций против Путина

Реклама
10:33

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

10:19

"Не понравилась крупная купюра": в Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки

10:00

В Раде мало депутатов, нетронутых иглой и скальпелем – пластический хирург Дмитрий Слоссер

09:57

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

09:54

Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

09:50

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

09:46

Что нужно есть для здоровья суставов: диетолог назвала список продуктов

09:20

Телеканал CNN "присоединил" Харьков к РоссииВидео

09:10

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

08:40

"Пусть себе рисуют на лбу красные линии": Ермак ответил на сведения о переговорах Украины с "ЛДНР"Видео

08:39

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли онВидео

08:27

Коронавирус в Украине 26 января: за сутки - более 24 тысяч новых выявленных больныхВидео

08:00

Гороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

07:45

Раскол в Европе: кто с Украиной против России и почемумнение

07:43

Авто летело со скоростью 120 км/ч: мужчина, которого сбили блогеры на Porsche, раскрыл подробности ДТПВидео

Реклама
07:13

Дома не будет ссор: как вырастить магический луковичный цветок гиацинт на своем подоконникеВидео

07:10

Войска НАТО в Украине и усиление в Восточной Европе: в Альянсе призвали Россию к уступкамВидео

06:58

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

06:54

COVID-19 может поражать позвоночник: ученые разгадали тайну симптомов "долгого ковида"

06:36

Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные датыВидео

06:29

Идея-фикс Путина: зачем в Кремле решили признать "ЛДНР"мнение

06:10

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

06:01

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

05:28

Обвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в УкраинуВидео

05:08

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

04:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

04:39

Знойная экс-ВИА Гра томно задрала ножку и прислонилась голыми ягодицами к стене

04:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

03:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

03:19

Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлесВидео

03:09

От каких болезней может защитить рыбий жир - ответ нутрициолога

02:47

Почему в морозы нельзя одевать колготки под джинсы и как утеплиться - ответ эксперта

02:38

Гороскоп Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

01:40

Как преодолеть бессоницу - действенный лайфхак от доктора КомаровскогоВидео

01:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

Реклама
00:50

Какой из соков может помочь справиться с гипертонией - ответ ученых

00:30

Оля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платьеФото

25 января, вторник
23:42

Байден не намерен отправлять войска США в Украину - Белый домВидео

23:27

Аlyona Аlyona обула сапоги на руки и высказалась о подкаблучниках

23:00

Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в домеВидео

22:57

Премьер Хорватии оправдался за скандальные слова Милановича об Украине

22:19

Демарш президента Хорватии: МИД Украины требует публичных извинений

22:16

Украину накроет мощный снегопад и сильный морозВидео

21:45

Байден заявил о готовности ввести санкции против Путина в случае нападения России на УкраинуВидео

21:24

Ждем еще одну "птицу": в Украине анонсировали новую партию помощи от СШАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять