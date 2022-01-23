Украинцы рискуют остаться без пенсий: в Ощадбанке поставили дедлайн по обмену карт

/ УНИАН

Срок действия старых банковских карт Ощадбанка для пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО продлен.

Как рассказала начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко в интервью Донбасс. Реалии, это может быть последнее продление.

Срок продления старых карт Ощадбанка

Государственный Ощадбанк продлил срок действия старых карт для жителей ОРДЛО до 31 марта 2022 года.

"Сегодня конечная дата - 31 марта 2022. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка", - сказала она.

Она напомнила, что на протяжении последних двух лет с начала карантина Ощадбанк продлевал срок действия банковских карт.

Реклама

Причина продления действия старых карт

"Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратиться. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина", - добавила она.

По ее словам, только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ.

"В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам", - сообщила она, отметив, что более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев.

Читайте такжеВ Ощадбанке рассказали, что будет с платежными картами во время карантина

Напомним, ранее была утверждена стратегия развития государственного финансового учреждения Ощадбанка на 2021-2024 годы.

Согласно стратегии, планируется дальнейшее сокращение количества отделений.