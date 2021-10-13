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Кабмин закроет много отделений Ощадбанка: в Минфине назвали причину

13 октября 2021, 09:06

Как говорят в правительство, согласно стратегии развития Ощадбанка в ближайшие года, планируется дальнейшее сокращение количества его отделений.

Кабмин закроет много отделений Ощадбанка: в Минфине назвали причину/ УНИАН

Украинское правительство, Кабинет министров, в официальном порядке утвердило стратегию развития государственного финансового учреждения Ощадбанка на 2021-2024 годы. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства финансов.

Согласно стратегии, планируется дальнейшее сокращение количества отделений.

"Стратегией определены уменьшения Ощадбанком уровня операционных расходов и просмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций", – заявили чиновники Минфина.

Кроме этого, в Кабмине запланировали отменить государственные гарантии по вкладам в Ощадбанке и даже продать части финучреждения.

В конечном итоге, говорят в Минфине, Ощадбанк хотят сделать частью Фонда гарантирования вкладов физических человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года, которая была недавно утверждена украинским правительством, предполагает вывод из банка проблемных активов и последующую приватизацию.

При этом говорится, что к указанному сроку планируется сокращение численности отделений и работающего персонала.

Еще до продажи ‒ к 2024 году ‒ в ПриватБанке должно остаться 1250 отделений,

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Ощадбанк новости Украины
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