Новые требования к трудовому стажу и перерасчет: что ждет пенсионеров в 2023 году

Как говорят специалисты, в будущем, 2023 году, в Украине заметно вырастут требования к страховому стажу для выхода на пенсию.
Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 декабря в Украине увеличился до 2093 гривен. Аналогичный размер теперь и у минимальной пенсии. Но вот с 2023 года изменений и пересмотров пенсий не предусмотрено, сообщает портал "Социалка".
Тем не менее, в будущем году в Украине вырастут требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2023 году украинцы, которым исполнилось 60 лет, не смогут оформить пенсию, если не накопили как минимум 30 лет стажа. И пенсию они смогут оформить только по достижению возраста 63 лет. А в 65-летнем возрасте пенсия начисляется украинцам и вовсе при наличии 15 лет страхового стажа.
Далее, напоминают эксперт, в Украине каждый год с 1 апреля происходит автоматический перерасчет пенсий украинцам, которые уже вышли на пенсию, но по-прежнему продолжат работать. Норма распространяется на тех, кто приобрел необходимый стаж по состоянию на 1 марта каждого последующего года и кому такой перерасчет не производили последние два года.
Пенсии в Украине
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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