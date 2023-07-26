Западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну в Украине - Загородний

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько существенной является угроза заморозки войны в Украине.
"Угроза всегда существует. Многие западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну. Однако это не отвечает нашим интересам. Наша позиция такова: давайте оружие, и мы освободим собственные территории. Ведь есть договор о нерушимости границ, подписанный в Хельсинки в 1975 году, поэтому Запад должен предоставлять оружие в соответствии с его обязательствами, а не рассказывать нам о том, что мы должны отдать России свои территории", - пояснил Загородний.
Эксперт также подчеркнул, что мы сами должны становиться сильнее.
"В такой ситуации Россия бы бегала перед нами, просила бы и умоляла, чтобы мы не уничтожали ее армию в обмен на то, что она уйдет с нашей территории", - добавил Загородний.
Заморозка войны в Украине
Напомним, что Роман Свитан рассказал, что заморозки войны не будет, а до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года. Военный эксперт рассказал, на каких участках фронта дела у российских войск идут хуже всего, где наиболее вероятно активное продвижение ВСУ.
Михаил Подоляк рассказал, что Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет. Военные ресурсы Украины растут, а возможности страны-оккупанта России стремительно сокращаются, добавил советник руководителя Офиса президента.
ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении. Украинские военные получили частичный успех и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении.
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